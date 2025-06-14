Иран-Израиль: чем грозит миру конфликт двух мощнейших армий Ближнего Востока?

РЕКЛАМА

На фоне резкого обострения напряженности на Ближнем Востоке Израиль в пятницу начал широкомасштабную военную операцию, направленную против ключевых объектов иранской инфраструктуры.

В рамках наступления, получившего кодовое название "Операция "Народ как лев", ЦАХАЛ нанес удары более чем по 100 объектам на территории Ирана, сосредоточившись на ядерных объектах, комплексах военного руководства и системах противовоздушной обороны.

Масштаб и точность ударов означают одну из самых крупных воздушных кампаний в регионе за последние годы.

В результате противостояния две самые мощные армии Ближнего Востока оказались на линии прямого столкновения. Мир с тревогой наблюдает за происходящим, опасаясь уже не того, будет ли эскалация военных действий, а того, как далеко она может зайти.

Полномасштабный конфликт между Израилем и Ираном будет иметь глубокие дестабилизирующие последствия не только для региона, но и для всего мира, поскольку речь идет о военной мощи.

В то время как Иран может похвастаться численным превосходством в войсках, танках и артиллерии, Израиль обладает технологическим преимуществом, высококлассной воздушной мощью и одними из самых современных в мире систем противоракетной обороны.

Кроме того, обе страны продемонстрировали свою мощь в борьбе с беспилотниками и ракетами и обладают десятилетиями опыта ведения современных боев высокой интенсивности.

Ожидание дальнейших ударов по Ирану

Само израильское пятничное наступление стало демонстрацией военной мощи.

Более 200 истребителей сбросили свыше 330 высокоточных боеприпасов, нанеся скоординированные удары по наиболее уязвимым объектам Ирана.

Среди целей были объекты по производству ракет, резиденции и офисы ученых-ядерщиков, а также командные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Пострадал обогатительный комплекс Натанз в провинции Исфахан, занимающий центральное место в иранской программе обогащения урана, а также множество объектов по всему Тегерану.

Первые сообщения из Ирана говорят о значительных потерях.

Среди погибших - генерал-майор Мохаммад Багери, начальник генерального штаба вооруженных сил, и Ферейдун Аббаси, бывший глава Организации по атомной энергии. Али Шамхани, старший советник верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, по сообщениям, был тяжело ранен.

Израильские ВВС заявили, что нанесли "крупномасштабный удар" по системам ПВО Ирана, уничтожив "десятки" радарных установок и пусковых установок ракет класса "земля-воздух".

Это говорит о том, что Израиль ликвидирует сдерживающие возможности Ирана в ожидании дальнейших атак.

Реакция Ирана и его военная мощь

Военные учения в Иране AP Photo

Иран отреагировал быстро, запустив более 100 беспилотников в сторону израильской территории - большинство из них были перехвачены израильскими системами ПВО, что ограничило их воздействие.

Несмотря на немедленный, но ограниченный ответ, весь военный потенциал Ирана по-прежнему представляет угрозу для Израиля.

Страна вложила значительные средства в создание обширного и сложного ракетного арсенала, включая баллистические ракеты с дальностью полета более 3 000 километров и даже гиперзвуковое оружие.

Эти возможности позволяют Ирану угрожать региональным противникам, а также базам США в регионе, что пока служит мощным сдерживающим фактором.

Иран также является региональным лидером в области борьбы с беспилотниками, располагая разнообразным парком беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), используемых для наблюдения и нанесения ударов. Исламская Республика даже экспортирует эти технологии союзникам и начала создавать за рубежом предприятия по производству беспилотников для поддержки таких партнеров, как Россия.

Иран также может рассчитывать на большую постоянную армию, огромные резервы, а также на мастерство ведения асимметричной войны с помощью прокси, кибератак и нетрадиционных тактик.

Сила Израиля: малочисленная, но высокоорганизованная

Израильская система ПВО «Железный купол» срабатывает для перехвата ракет, запущенных из Ливана, в Цфате, на севере Израиля. AP Photo

Израиль, напротив, давно признан одной из самых технологически развитых военных держав в мире.

Его системы противоракетной обороны, включая "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела", являются одними из самых совершенных в мире.

Кроме того, Израиль обладает мощным кибернетическим арсеналом и высококвалифицированными разведывательными службами, такими как знаменитые Моссад и Шин-Бет, которые играют важнейшую роль в выявлении и нейтрализации угроз еще до того, как они материализуются.

Хотя постоянная армия Израиля насчитывает около 170 000 человек, ее высокоорганизованные и обученные резервные силы могут в считанные дни увеличить численность почти до полумиллиона.

Военно-воздушные силы Израиля считаются одними из лучших в мире, они оснащены современными самолетами и высокоточным оружием.

Военная доктрина Израиля делает упор на быструю мобилизацию, стойкость и технологическое превосходство - все эти черты сформировались в результате десятилетий непрерывных конфликтов.

Побочные риски

Полномасштабная война между Израилем и Ираном может привести к разжиганию более широкого регионального конфликта.

"Хезболлах", поддерживаемая Ираном организация в Ливане, скорее всего, будет втянута в него. Израиль вторгся в Южный Ливан в октябре и в значительной степени ослабил потенциал "Хезболлах", в конце ноября было заключено временное прекращение огня.

Боевые действия могут легко перекинуться на Сирию, Ирак и Персидский залив, при этом под угрозой окажутся американские активы в регионе - по сообщениям, американский персонал был эвакуирован из Багдада всего два дня назад.

Так называемая "ось сопротивления" - неофициальная коалиция Ирана, в которую входят "Хезболлах", шиитские ополченцы в Ираке, хуситы в Йемене и свергнутый режим Асада в Сирии, - все еще дает ему возможность проецировать силу за пределы своих границ.

Потенциальные последствия выходят за пределы поля боя. Участие США, будь то преднамеренное или в результате атак на их активы, может перерасти в более широкий международный конфликт.

Европа тоже может пострадать, будь то в результате прямых атак, кибератак, нарушения глобальных нефтяных потоков или в результате воздействия угроз на основную судоходную артерию, проходящую по Аденскому заливу.

Кризис беженцев, экономическая нестабильность и рост цен на энергоносители - все это вполне вероятные последствия, которые могут затронуть европейские страны в случае эскалации конфликта.