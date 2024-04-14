Что представляет собой ПВО Израиля? И почему она так эффективна?

By Euronews и AP

Израиль утверждает, что перехватил 99% ракет и беспилотников, запущенных Ираном в ночь на воскресенье

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Израиль обладает одной из лучших в мире систем противовоздушной обороны.

В ночь на воскресенье Иран выпустил по еврейскому государству сотни беспилотников и ракет, но израильские власти сообщили лишь о "незначительном ущербе".

Система противовоздушной обороны Израиля многоуровневая, но ее центральным элементом является "Железный купол".

Система ПВО "Железный купол", использующая для обнаружения и перехвата ракет, ракет малой дальности и беспилотников радар, начала работать в 2011 году.

Долгое время израильские оборонные ведомства настаивали на ее создании, но в конце концов она была введена в действие в ответ на войну 2006 года, которая закончилась тем, что на следующий год ХАМАС установил контроль над Газой.

Система состоит из серии мобильных установок, разбросанных по всей стране в стратегически важных местах. При обнаружении угрозы военные анализируют ее в "центре управления огнем", работающем 24 часа в сутки. Затем они решают, какую пусковую установку использовать для перехвата.

Вторичные ракеты запускаются, чтобы убедиться, что угроза нейтрализована должным образом.

Израиль утверждает, что коэффициент успешности системы составляет более 90%, уничтожая снаряды на расстоянии от 4 до 70 км. Время реагирования составляет считанные секунды.

"Железный купол" был разработан Израилем при поддержке США. Вашингтон выделил 1,6 миллиарда долларов на создание системы в период с 2011 по 2021 год, а Конгресс США одобрил выделение еще 1 миллиарда долларов в 2022 году.

В начале 1990-х годов Израиль предложил идею создания противоракетной системы малой дальности, хотя американские оборонные чиновники в то время говорили, что она обречена на провал.

Батарея системы ПРО "Железный купол" Ariel Schalit/Copyright 2022 The AP All rights reserved

Одним из недостатков системы "Железный купол" является то, что она не может защитить более 100-150 квадратных километров, что ограничивает ее эффективность для крупных стран.

Даже в Израиле, относительно небольшой стране, батареи приходится перемещать в зависимости от предполагаемого риска нападения.

Израиль экспортировал эту технологию в некоторые страны мира, включая США, Румынию, Индию и Азербайджан.

Вашингтон использует ее для защиты своих зарубежных военных баз.

Израильская противовоздушная оборона многоуровневая

Однако "Железный купол" - это лишь часть израильской противовоздушной обороны.

Израиль также использует "Стрелу-3" (Arrow-3, "Хец-3")для перехвата ракет дальнего радиуса действия, в том числе тех, которые были использованы Ираном в ночь на воскресенье.

Этот ракетный комплекс предназначен для перехвата ракет на расстоянии до 3000 км и высоте до 1000 км, а также для заатмосферного перехвата баллистических целей. Его, в частности, использовали для перехвата ракет дальнего радиуса действия, запущенных йеменскими хуситами.

Она была разработана при поддержке США.

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ПВО Израиля также включает в себя "Пращу Давида", предназначенную для перехвата ракет средней дальности, подобных тем, что запускает "Хезболлах" из Ливана, и комплексы Patriot, старейший компонент обороны страны.

"Железный купол" в действии Leo Correa/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Впервые Patriot были использованы во время Первой войны в Персидском заливе в 1991 году для перехвата ракет Scud, выпущенных тогдашним лидером Ирака Саддамом Хусейном.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), стоимость каждой батареи Patriot составляет около 1,1 миллиарда долларов: 400 млн долларов - за систему и 690 млн долларов - за ракеты, стоимость одной ракеты оценивается в 4,1 млн долларов.

В настоящее время Patriot используются в основном для поражения летательных аппаратов, в том числе беспилотников. Украинские военные используют их в аналогичных цели против российского вторжения.

Израиль разрабатывает новую систему под названием Iron Beam для перехвата входящих угроз с помощью лазерной технологии. Однако она еще не введена в эксплуатацию.

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Израильские чиновники утверждают, что эта система изменит ситуацию, поскольку ее эксплуатация гораздо дешевле, чем у существующих систем.