Иран отменил переговоры с США по ядерной программе

РЕКЛАМА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил «любую вооружённую эскалацию на Ближнем Востоке», выразив особую обеспокоенность тем фактом, что удары Израиля по Ирану последовали как раз в тот момент, когда ожидалось начало переговоров по иранской ядерной программе между Тегераном и Вашингтоном.

В итоге в эфире государственного иранского телевидения было объявлено, что переговоры — намеченные на воскресенье — не состоятся.

СМИ США заявляют, что президент Дональд Трамп знал о планах Израиля, но высказывался против них — как раз из-за запланированных переговоров.

В пятницу утром Трамп заявил:

"Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я просил их в самых сильных выражениях «просто сделать это», но как бы они ни старались, как бы ни были близки к этому, они просто не смогли этого сделать. Я сказал им, что это будет гораздо хуже, чем все, что они знают, ожидают или о чем им говорили, что Соединенные Штаты производят самую лучшую и смертоносную военную технику в мире, НАСКОЛЬКО возможно, и что у Израиля ее очень много, и еще больше - и они знают, как ее использовать. Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно произойти. Теперь они все УМЕРЛИ, и дальше будет только хуже! Уже были большие смерти и разрушения, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, а следующие запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить сделку, пока ничего не осталось, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, пока не стало слишком поздно. Да благословит вас всех Господь!"

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон не участвовал в ударах по Ирану и не оказывал Израилю помощь.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила:

"Европа призывает все стороны проявить максимальную сдержанность, немедленно прекратить деэскалацию и воздержаться от ответных действий. Дипломатическое урегулирование сейчас как никогда необходимо для обеспечения стабильности в регионе и глобальной безопасности".

Глава европейской дипломатиии Кая Каллас заявила об "опасной ситуации на Ближнем Востоке". По ее словам, "дипломатический путь остаётся лучшим направлением".

Власти Германии были проинформированы об операции «Восстающий лев»: по данным журнала «Шпигель», Биньямин Нетаньяху лично поставил в известность своего коллегу Фридриха Мерца , хотя уже и после нанесения ударов.

В то же время, например, Францию информировать не стали: посол Израиля в этой стране прямо отметил, что в последнее время отношения между двумя странами хоть и «союзнические», но не настолько крепкие.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к сдержанности и деэскалации на Ближнем Востоке.

Глава британского правительства Кир Стармер выразил обеспокоенность и призвал обе стороны проявить сдержанность.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал происходящее «односторонней акцией Израиля» и заявил, что союзники по Альянсу «уже работают над деэскалацией».

МИД Китая выразил глубокую озабоченность возможными «тяжёлыми последствиями» израильской операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряжённости».

На этом фоне многие авиакомпании мира отменили или ограничили полёты в Иране и во всём регионе.