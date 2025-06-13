Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана

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В столице Ирана Тегеране раздались взрывы, Израиль заявил об атаке на страну. Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в северо-восточных районах города.

Национальная телерадиокомпания сообщила, что глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами, предположительно, убит, а также еще один высокопоставленный чиновник КСИР и двое ученых-ядерщиков.

"Мы нанесли удар в самое сердце иранской программы по обогащению ядерного топлива. Мы также нанесли удар в сердце иранской программы баллистических ракет", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху выразил надежду, что атаки приведут к падению иранской теократии, заявив, что его послание к иранскому народу заключается в том, что борьба идет не с иранцами, а с "жестокой диктатурой, которая угнетает вас на протяжении 46 лет".

"Я верю, что день вашего освобождения близок", - сказал израильский лидер.

Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что во время встречи с военными чиновниками он получил информацию о том, что большинство руководителей ВВС КСИР были уничтожены в результате сегодняшнего удара в Иране.

Высшее руководство ВВС КСИР собралось в подземном командном центре, когда был нанесен удар, говорится в заявлении, опубликованном офисом Каца. Об этом сообщает Times of Israel.

По словам военных, в ходе операции удары израильских ВВС уничтожили подземную часть объекта в Натанзе, в которой находился "многоуровневый обогатительный цех с центрифугами, электрические помещения и другая вспомогательная инфраструктура", а также "критически важную инфраструктуру, позволяющую продолжать работу объекта и продвигать проект иранского режима по созданию ядерного оружия".

Утром военно-воздушные силы Израиля совершили пять серий атак по Ирану, сообщил военный чиновник изданию The Times of Israel. В общей сложности были нанесены сотни ударов.

"Последние разведданные показывают, что Иран приближается к точке невозврата в своей гонке за ядерным оружием. Режим производит тысячи килограммов обогащенного урана на децентрализованных и укрепленных обогатительных комплексах, расположенных на подземных укрепленных объектах. В последние месяцы эта программа значительно ускорилась, что существенно приблизило режим к получению ядерного оружия.

Иранский режим уже несколько десятилетий работает над тем, чтобы получить ядерное оружие. Мир предпринял все возможные дипломатические шаги, чтобы остановить его, но режим отказался остановиться.

У государства Израиль не осталось выбора. ЦАХАЛ обязан действовать в защиту гражданского населения Израиля и будет продолжать это делать" - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В ответ за последние несколько часов Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин.

Израильская армия заявляет, что все беспилотники, запущенные Ираном утром, были перехвачены. Силы Иордании содействовали Израилю.

Иранские СМИ сообщают, что израильские удары продолжаются, в частности по военному аэропорту Тебриза - административного центра Восточного Азербайджана.

Пресс-секретарь израильских вооруженных сил также сообщил, что утром в операции против Ирана были задействованы около 200 израильских истребителей, которые поразили около 100 целей.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал "суровое наказание" Израилю. Он подтвердил, что убиты несколько военных командиров и научных сотрудников.

Министр внутренних дел исламской республики Эскандар Момени сообщил об израильских ударах по гражданским объектам, в результате чего погибли дети.

В МАГАТЭ сообщили, что одной из целей операции Израиля стал объект в Натанзе. по последним данным, радиационный фон там не превышен.

Ядерная программа Ирана

В четверг Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые за 20 лет вынес порицание Ирану за то, что тот не сотрудничает с его инспекторами.

Иран немедленно объявил, что создаст в стране третий объект по обогащению урана и заменит некоторые центрифуги на более современные.

Израиль уже много лет предупреждает, что не позволит Ирану создать ядерное оружие, чего Тегеран не хочет, хотя официальные лица неоднократно предупреждали, что это возможно.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль предпринял "односторонние действия против Ирана" и что Израиль уведомил Вашингтон, что считает удары необходимыми для самообороны.

"Мы не участвуем в ударах по Ирану, и наш главный приоритет - защита американских сил в регионе", - говорится в заявлении Рубио, распространенном Белым домом.

По словам Рубио, администрация Трампа приняла меры по защите своих сил и поддерживает контакты со своими партнерами в регионе. Он также предупредил Иран, что тот не должен нападать на интересы или персонал США.

Американские СМИ сообщают, что президент Дональд Трамп созвал свой кабинет министров на экстренное совещание после израильской атаки.

В дни, предшествовавшие атакам, Вашингтон дал понять, что не будет участвовать ни в каких израильских атаках на Иран. Трамп призвал Израиль воздержаться от ударов по Тегерану и искать дипломатические решения, но признал, что израильский удар вполне может произойти.

США готовятся к тому, что это может произойти: они уже вывели часть дипломатов из столицы Ирака Багдада и предложили добровольную эвакуацию семьям американских военнослужащих в регионе Ближнего Востока.

В пятницу Иран приостановил полеты в международном аэропорту имени имама Хомейни за пределами Тегерана, главном аэропорту страны, сообщают государственные СМИ. В прошлом Иран закрывал свое воздушное пространство, когда наносил ответные удары по Израилю.

Наши журналисты работают над этой историей и будут обновлять ее, как только появится дополнительная информация.