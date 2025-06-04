Из-за вторжения России страдает природа Украины: ущерб оценивается минимум в 85 млрд евро

РЕКЛАМА

С начала полномасштабного вторжения России министерству охраны окружающей среды Украины пришлось переключить внимание с управления природными ресурсами страны и решения проблемы изменения климата на отслеживание каждого случая преднамеренного посягательства на окружающую среду.

С февраля 2022 года по сегодняшний день Киев зарегистрировал и задокументировал более 8 000 случаев преступлений России против окружающей среды Украины, сообщила Euronews министр окружающей среды Украины Светлана Гринчук.

"Мы называем это преступлениями против окружающей среды, потому что есть загрязнение водных ресурсов, разрушение водной инфраструктуры, инфраструктуры водоснабжения, загрязнение почвы, минирование почвы, лесные пожары. Все это - результат войны России", - сказала Светлана Гринчук.

Гринчук рассказала Euronews, что, по оценкам Киева, эти 8 000 случаев "в денежном выражении составляют более 85 миллиардов евро" - цифра, которая не включает ущерб территориям, которые Россия в настоящее время оккупирует, и поэтому Украина не может туда попасть.

В эти потери также не входит недавняя атака на Чернобыльскую АЭС и ущерб, нанесенный ее защитному корпусу, отметила Гринчук.

"За все время после Чернобыльской катастрофы более 45 стран внесли свой вклад. И только в 2017 году мы завершили строительство нового защитного сооружения стоимостью более 1 миллиарда евро, который недавно был поврежден в результате российской атаки", - пояснила она.

Российский беспилотник попал в защитное сооружение над четвертым ядерным реактором Чернобыльской АЭС 14 февраля 2025 года. Беспилотник взорвался при столкновении с саркофагом, вызвав пожар, на тушение которого ушло около трех недель.

Гринчук отметила, что если гражданскую инфраструктуру можно отстроить и восстановить, то реанимировать окружающую среду будет гораздо сложнее, поскольку "некоторые экосистемы и некоторые природные объекты не вернутся в довоенное первоначальное состояние".

Корпус, защищающий остатки реактора номер 4 на Чернобыльской АЭС после атаки российского беспилотника. Украина, 14 февраля 2025 года. AP Photo

Экологические проблемы в военное время

В течение трех с половиной лет Украина ежедневно подвергается атакам российских ракет и беспилотников, поэтому для защиты гражданского населения основное внимание уделялось системам противовоздушной обороны. Тем временем гражданские лица пытаются защитить окружающую среду, говорит Гринчук.

"Вы не найдете ни одного украинца, который бы сказал, что сейчас это не является приоритетом, потому что именно во время войны с Россией мы почувствовали, насколько важны природные ресурсы", - отметила она.

Этот вопрос особенно важен для тех, кто потерял доступ к основным услугам, таким как водоснабжение.

Миллионы украинцев потеряли доступ к водоснабжению, когда 6 июня 2023 года российские войска разрушили Каховскую плотину в Херсонской области. Водохранилище обеспечивало водой Запорожскую атомную электростанцию - крупнейший ядерный объект в Европе - и давало воду для орошения на юге Украины.

Киев попытался восстановить водоснабжение населения и промышленных объектов, но многие последствия до сих пор остаются нерешенными, говорит Гринчук.

"Прежде всего, это сложные и дорогостоящие проекты, а также проекты в регионах, которые постоянно подвергаются нападениям", - отметила она.

На этом снимке, сделанном на основе видео, предоставленного Офисом президента Украины, показана поврежденная Каховская плотина недалеко от Херсона. Украина, июнь 2023 года AP Photo

Экологические устремления Украины в ЕС

Киеву приходится не только пытаться восстановить потери окружающей среды под в сложных условиях под постоянными атаками, но и делать это в соответствии с нормами и правилами ЕС.

16 июня Украине предстоит пройти ключевой экологический и климатический скрининг в Брюсселе, где Киев должен будет продемонстрировать свое соответствие законодательству ЕС.

"Это самый крупный и масштабный по объему и продолжительности процесс проверки, поскольку он затрагивает каждый сектор экономики Украины. Это и сельское хозяйство, и инфраструктура, и здравоохранение, и образование", - сказала Гринчук.

Ранее Брюссель заявлял, что Украина уверенно продвигается к вступлению в ЕС, в частности, демонстрируя самый высокий уровень скрининга за всю историю расширения. По словам Гринчука, экологические и климатические аспекты и сектора должны быть готовы к европейской интеграции.

Чтобы продемонстрировать свою приверженность, Украина обеспечила, чтобы ее недавнее соглашение с США о добыче полезных ископаемых соответствовало усилиям Киева по вступлению в ЕС.

"В соглашении четко указано, что его реализация должна учитывать принципы и амбиции Украины по вступлению в Европейский союз и не должна противоречить правилам и нормам, которым мы должны следовать", - сказал Гринчук, пояснив, что сделка с США в конечном итоге принесет выгоду и ЕС.

"Цепочки поставок некоторых материалов сильно зависят от импорта из других стран. Это одна и та же проблема как для Европы, так и для США", - отметила она.

"Поэтому очень важно заменить элементы в этих цепочках поставок на сырье и элементы, которые производятся в Европейском союзе, в Украине, в дружественных странах, в цивилизованных странах".

"Это, прежде всего, вопрос национальной безопасности для Европейского союза и Украины, а также для Соединенных Штатов", - заключила Гринчук.