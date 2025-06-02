Переговоры в Стамбуле: РФ не согласилась на безусловное прекращение огня

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В Стамбуле завершился второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Встреча во дворце Чираган продлилась больше часа. Территорию дворца охранял спецназ.

Комментарии украинской стороны

Украина и РФ обменялись документами через турецкую сторону, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Переговоры в Стамбуле завершились, я жду отчета министра Умерова. Они обменялись документами через турецкую сторону, и мы готовим новое освобождение военнопленных", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам "Бухарестской девятки" и саммита Северных стран. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина.

Глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров сообщил:

"Мы договорились об обмене "всех на всех" тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Вторая категория – это молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет, "всех на всех". Также мы договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат".

"Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу на уровне лидеров до конца этого месяца – с 20 по 30 июня. Это очень важно для переговорного процесса", - сообщил Умеров.

По его словам, в том, что касается предложений о прекращении огня, Украина впервые увидела предложения России о завершении войны, но Москва не ответила на предложения Украины.

"Наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги", – сказал Умеров.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил: "Сегодня во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской список украинских детей, которые должны быть возвращены.

Это сотни детей, которых Россия незаконно депортировала, насильственно переселила или удерживает на временно оккупированных территориях. Еще в марте, на встрече в Джидде, мы подтвердили нашу готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарным компонентом.

Возвращение украинских детей - неотъемлемая часть справедливого и прочного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Мы ждем ответа. Мяч находится в руках России. Истинная добрая воля - это не слова, а действия. И сейчас самое время доказать это".

Российское информагентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что "РФ и Украина подробно обсудили обмены, о результатах будет заявлено официально", а "третий раунд переговоров РФ и Украины будет в течение какого-то времени". Российские СМИ утверждают, что встреча проходила на русском языке и что "конкретных договоренностей по следующей встрече сторон нет".

Комментарии российской стороны

Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский показал список из 339 фамилий детей, переданный Украиной. Он заявил, что "Украина устраивает в новостях шоу, ориентированное на сердобольных европейцев, по теме потерянных детей". Он утверждает, что "российская сторона вернула 101 ребенка, а украинская - около 20".

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Он заявил, что "РФ предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта". По его словам, РФ и Украина организуют медицинские комиссии для обмена тяжелоранеными солдатами, обмены будут регулярными, а тела погибших будут переданы Украине на следующей неделе. Он также заявил, что РФ и Украина обменяются тяжелобольными и ранеными "все на всех".

Представитель МИД Турции заявил турецким СМИ, что переговоры прошли "не негативно".

В состав делегации РФ вошли также замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

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