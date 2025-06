Переговоры в Стамбуле: РФ не согласилась на безусловное прекращение огня

Члены украинской делегации прибывают во дворец Чираган на переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, Турция, понедельник, 2 июня 2025 года. (AP Photo/Emrah Gurel) - Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved