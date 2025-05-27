Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Газе заработала новая система распределения помощи

ФАЙЛ - Рабочий выгружает груз из грузовика, везущего гуманитарную помощь для сектора Газа, четверг, 22 мая 2025 года.
ФАЙЛ - Рабочий выгружает груз из грузовика, везущего гуманитарную помощь для сектора Газа, четверг, 22 мая 2025 года. Авторское право  AP Photo
By Tamsin Paternoster & AP
Гуманитарный фонд Газы открыл первые центры прямой выдачи гумпомощи в анклаве, пообещав до конца недели запустить еще несколько, чтобы совокупно обслужить свыше миллиона человек.

Зарегистрированная в США некоммерческая организация со штаб-квартирой в Женеве намерена распределять продукты питания, воду и гигиенические наборы среди палестинцев через центры, охраняемые частными подрядчиками.

Фонд декларирует отход от традиционных схем распределения гумпомощи. которые, по его оценкам. позволяли ХАМАС забирать продукты и другие товары себе..

Семья обедает в палатке. Газа, 20 мая 2025 г.
Семья обедает в палатке. Газа, 20 мая 2025 г. Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

В ООн уже заявили. что не будут сотрудничать с новой структурой, обвинив ее в сотрудничестве с Израилем и нарушении принципа нейтралитета. По этой же причине, как сообщается, в отставку подал директор Джейк Вуд. "Я горжусь работой, за которую отвечал, в том числе разработкой прагматичного плана, который мог бы накормить голодных, решить проблемы безопасности, связанные с перенаправлением грузов, дополнить работу давно существующих в Газе неправительственных организаций", - заявил он. - Но мне ясно, что этот план нельзя реализовать, строго придерживаясь гуманитарных принципов, нейтралитета, беспристрастности и независимости, от которых я не могу отказаться".

В фонде заявили, что "разочарованы" отставкой Вуда. Представители организации также указали, что ХАМАС угрожает расправой группам помощи, поддерживающим миссию. Израиль утверждает, что не принимает непосредственного участия в распределении помощи, но будет обеспечивать безопасность и поддержку плана. Тем временем в ООН считают, что фонд не сможет удовлетворить все потребности населения, которое два месяца не получало поставок извне.

