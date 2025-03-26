Евросоюз призывает провести реформы Сербию, в которой вот уже несколько месяцев бушуют рекордные по масштабам протесты.

"Её будущее связано с ЕС", но сербские власти должны "реформировать избирательную систему, предпринять решительные шаги в направлении свободы СМИ и по борьбе с коррупцией", заявила глава Еврокомиссии.

Накануне Урсула фон Дер Ляйен и председатель Европейского Совета Антониу Кошта встречались в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем.

По словам сербского лидера, на встрече обсуждалась текущая политическая ситуация в стране и её путь к вступлению в Европейский Союз.

"В первую очередь мы обсудили стратегический путь Сербии в Европейский союз и то, насколько Сербия привержена европейскому пути. Я сказал, что Сербия будет абсолютно привержена этой цели, даже больше, чем ранее. Также я сказал, что скоро мы примем решение либо о формировании нового правительства, либо о проведении новых выборов", - сказал он журналистам.

Встреча состоялась несмотря на то, что накануне 32 депутата Европарламента направили главе Еврокомиссии письмо с требование отменить её.

Сербский лидер столкнулся с растущим давлением в своей стране: многотысячные манифестации с блокированием студентами улиц продолжаются там уже более четырёх месяцев.

Демонстранты требуют от руководства Сербии привлечь к уголовной и политической ответственности виновных в трагедии на вокзале в Нови-Саде и в разрушении демократических институтов страны.

Крупнейшая акция с участием более 100 тысяч человек прошла в столице 15 марта.

Всеобщее возмущение вызвала информация о том, что правоохранители применили акустическое оружие для разгона протестующих. Власти это отрицают.