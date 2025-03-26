Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

ЕС требует от Сербии реформ и "решительных шагов" по борьбе с коррупцией

Манифестации с блокированием студентами улиц продолжаются в Сербии уже более четырёх месяцев.
Манифестации с блокированием студентами улиц продолжаются в Сербии уже более четырёх месяцев. Авторское право  Darko Vojinovic/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Президент Сербии встретился в Брюсселе с руководством ЕС. Оно призвало Белград к проведению реформ и принятию решительных мер по борьбе с коррупцией в стране, которую сотрясают масштабные протесты.

Евросоюз призывает провести реформы Сербию, в которой вот уже несколько месяцев бушуют рекордные по масштабам протесты.

"Её будущее связано с ЕС", но сербские власти должны "реформировать избирательную систему, предпринять решительные шаги в направлении свободы СМИ и по борьбе с коррупцией", заявила глава Еврокомиссии.

Накануне Урсула фон Дер Ляйен и председатель Европейского Совета Антониу Кошта встречались в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем.

По словам сербского лидера, на встрече обсуждалась текущая политическая ситуация в стране и её путь к вступлению в Европейский Союз.

"В первую очередь мы обсудили стратегический путь Сербии в Европейский союз и то, насколько Сербия привержена европейскому пути. Я сказал, что Сербия будет абсолютно привержена этой цели, даже больше, чем ранее. Также я сказал, что скоро мы примем решение либо о формировании нового правительства, либо о проведении новых выборов", - сказал он журналистам.

Встреча состоялась несмотря на то, что накануне 32 депутата Европарламента направили главе Еврокомиссии письмо с требование отменить её.

Сербский лидер столкнулся с растущим давлением в своей стране: многотысячные манифестации с блокированием студентами улиц продолжаются там уже более четырёх месяцев.

Демонстранты требуют от руководства Сербии привлечь к уголовной и политической ответственности виновных в трагедии на вокзале в Нови-Саде и в разрушении демократических институтов страны.

Крупнейшая акция с участием более 100 тысяч человек прошла в столице 15 марта.

Всеобщее возмущение вызвала информация о том, что правоохранители применили акустическое оружие для разгона протестующих. Власти это отрицают.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Сербии грозит серьезный кризис из-за остановки НПЗ под санкциями США

Беспорядки в Белграде: спецназ разделили сторонников и противников Вучича

Сербия отмечает годовщину трагедии в Нови-Саде массовыми протестами