Хан Док Су восстановлен в должности премьер-министра и и.о. президента Южной Кореи

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су, 24 марта 2025 года.
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су, 24 марта 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Emma De Ruiter и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Суд вынес решение в пользу Хан Док Су. Пять судей заявили, что для импичмента нет достаточных оснований, а двое высказались против импичмента как такового.

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су был восстановлен в должности и на посту исполняющего обязанности президента после того, как Конституционный суд страны отклонил ходатайство Национального собрания об импичменте.

Суд принял решение с перевесом в семь голосов против одного в пользу Хана.

Он стал временным лидером Южной Кореи в середине декабря после того, как президент Юн Сок Ёль был отстранен от должности за объявление военного положения 3 декабря.

Решение Юна ввергло страну в политический кризис.

Всего через несколько часов после подписания чрезвычайного указа достаточное количество депутатов сумело проникнуть в парламент, чтобы проголосовать за отмену этой меры.

14 декабря Юну был объявлен импичмент.

Related

Хан пробыл на посту исполняющего обязанности президента всего две недели, после чего ему также был объявлен импичмент, так как он отказался назначить трех судей для заполнения вакантных мест в Конституционном суде страны.

Выступая перед журналистами после восстановления в должности в понедельник, Хан поблагодарил суд за "мудрое решение".

Он также призвал к национальному единству, сказав: "Нет левых или правых. Главное - это развитие нашей нации".

Сторонники Юна приветствовали решение о восстановлении Хана в должности. Рассмотрение дела Юн Сок Ёля в КС продолжается. Однако, по мнению аналитиков, сегодняшнее решение суда не должно вселять в них слишком большие надежды.

Старший аналитик Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Дуён Ким полагает, что "слишком рано предсказывать вердикт суда в отношении Юна, поскольку конкретные детали двух этих дел и обвинения различаются".

Если суд примет решение не в пользу Юна, он будет окончательно отстранен от должности, и будут назначены новые президентские выборы.

