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Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль арестован со второй попытки

Следователи антикоррупционного агентства и полицейские направляются к резиденции отстраненного от должности президента Юн Сук Ёля, чтобы исполнить ордер на арест, 15 января 2025 г.
Следователи антикоррупционного агентства и полицейские направляются к резиденции отстраненного от должности президента Юн Сук Ёля, чтобы исполнить ордер на арест, 15 января 2025 г. Авторское право Ahn Young-joon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ahn Young-joon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Юн Сук Ёль стал первым в истории Южной Кореи арестованным действующим президентом. Это произошло после многонедельного противостояния.

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Агентство по борьбе с коррупцией Южной Кореи сообщило, что президент страны Юн Сук Ёль, которому был объявлен импичмент, арестован.

После многочасового, как и в первый раз 12 дней назад, противостояния в резиденции президента, следователи в этот раз смогли доставить Юна на допрос. На распространенных кадрах видно ряд черных внедорожников, некоторые из которых были оснащены сиренами, которые выезжали из президентского комплекса в сопровождении полиции.

Перед задержанием Юн выпустил короткое видеообращение, в котором заявил, что по-прежнему считает арест незаконным, но решил подчиниться следователям и полиции, чтобы "избежать кровопролития".

Он отметил, что в стране попирается принцип верховенства права, и что ни следственные органы, открывшие дело против него, ни суд, выдавший ордер на арест, не имели на это права.

Полицейские у ворот президентской резиденции в Сеуле.
Полицейские у ворот президентской резиденции в Сеуле.Lee Jin-man/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В первый раз следователи попытались арестовать Юна 3 января, но охрана и сторонники президента не дали им этого сделать, и после нескольких часов противостояния следователи и полиция ушли из резиденции президента.

Юна обвинили в попытке мятежа после кратковременного введения военного положения в начале декабря. Парламент также объявил президенту импичмент, однако пока его не подтвердит Конституционный суд, он остается главой государства.

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Сам Юн отвергает обвинения в попытке мятежа. Он оправдывает свое кратковременное введение военного положения 3 декабря как законный акт защиты против тех, кого он называет "антигосударственными силами". Юн обвиняет оппозицию в том, что она использует свое законодательное большинство, чтобы парализовать работу правительства. Ранее он также называл оппозицию "сторонниками Северной Кореи".

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