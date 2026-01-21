Вторжение в Гренландию может вызвать конституционный кризис в США, считают эксперты

Кризис вокруг Гренландии стремительно приближается к трансатлантической точке перелома. Весь мир сосредоточен на реакции Европы на возможный захват Дональдом Трампом арктического острова.

Однако внутри страны планы Трампа могут еще больше разогреть и без того активную оппозицию в Конгрессе, и в конечном итоге привести к его импичменту, а то и спровоцировать конституционный кризис. Так считают несколько экспертов по американскому праву, беседовавших с Euronews.

За последние несколько дней в США была опубликована серия опросов общественного мнения, которые показали, что подавляющее большинство населения выступает против аннексии Гренландии, а сценарий, предусматривающий применение военной силы, практически не находит поддержки у населения.

Но не являются ли намерения Трампа просто блефом?

"Большинство людей все еще сомневаются, что Трамп настроен серьезно и, что он взорвет НАТО и начнет войну с Европой", - говорит Гарольд Хонджу Кох, профессор международного права Йельского университета и бывший юридический советник Государственного департамента США.

"Но как только мы введем туда войска, ответная реакция будет гигантской. Никто не хочет, чтобы его ребенок погиб в бессмысленном конфликте".

Вопрос в том, есть ли у Трампа полномочия для вторжения в Гренландию?

Акт войны

"Нет, он их не имеет", - говорит Кэрри Ли, старший научный сотрудник Сети демократии и безопасности при Германском фонде Маршалла США в Вашингтоне.

Вторжение в Гренландию было бы актом войны против союзника по договору, для чего Трампу потребовалось бы разрешение Конгресса, пояснила Ли. Согласно разделу 8 статьи I Конституции США, Конгресс, а не президент, имеет право объявлять войну.

Статья 2 Конституции гласит, что президент является главнокомандующим вооруженными силами США, но эти полномочия, как правило, применяются только после разрешения военных действий или в чрезвычайных ситуациях.

Президенты могут применять военную силу без предварительного разрешения Конгресса только в ограниченных обстоятельствах: в целях самообороны, защиты граждан США или краткосрочных военных действий.

Неспровоцированное вторжение в Гренландию будет носить наступательный, а не оборонительный характер, и направлено против союзника по НАТО,не будет содержать никаких правдоподобных утверждений о наличии непосредственной угрозы. Оно значительно превысило бы объем односторонних военных полномочий президента, признанных со времен Второй мировой войны.

Ли заявляет, что пока нет предлога, который оправдывал бы применение военной силы, например, нападение датчан на американский корабль, нападение на Гренландию будет "голой агрессией".

Йенс Кьельдсен протестует против политики Трампа в отношении Гренландии перед консульством США в Нууке, Гренландия, во вторник, 20 января 2026 года. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) AP Photo

Кроме того, существует статья 50 Устава ООН, датируемая 1945 годом, которая не допускает применения силы против другого государства без убедительных заявлений о самообороне.

"Она была ратифицирована США и, следовательно, стала внутренним законодательством, - говорит Ли.

Кроме того, Устав ООН защищает людей, которые больше всего пострадают от возможного захвата земель Трампом: самих гренландцев.

"Право на самоопределение будет нарушено, если Дания уступит Гренландию Соединенным Штатам без народной поддержки в Гренландии, даже если это будет совершенно мирный процесс", — написал Юре Видмар, профессор международного публичного права Маастрихтского университета, в своей исследовательской записке.

"Гренландия не может быть уступлена без согласия ее народа".

Пока что оппозиция в Конгрессе против действий в отношении Гренландии растет, даже внутри Республиканской партии самого Трампа, которая обычно следует за ним. На момент написания статьи только один сенатор-республиканец, Тед Круз из Техаса, поддержал Трампа в вопросе о Гренландии.

Сенат и Палата представителей могут принять закон, связывающий руки Трампу, но президент может наложить на него вето. Такое вето может быть преодолено большинством в две трети голосов в Сенате - нелегкая задача, учитывая резкий партийный раскол в Капитолии.

Но сенатор-республиканец Том Тиллис из Северной Каролины, который уходит в отставку в конце нынешнего созыва Конгресса, предсказал, что члены обеих партий объединятся, если станет ясно, что Трамп действительно прикажет военным готовиться.

Сенатор Том Тиллис ,20 января 2026 года. AP Photo

"Если бы были какие-либо действия, которые выглядели бы как фактическая высадка в Гренландии и незаконное завладение территорией… здесь было бы достаточно голосов, чтобы принять резолюцию о военных полномочиях и выдержать вето", — сказал Тиллис.

Если Трамп проигнорирует резолюцию Конгресса по Гренландии, у законодателей появится ещё один инструмент: они могут просто прекратить финансирование военной операции, что Конгресс и сделал во время второго срока президента Ричарда Никсона, ускорив окончание войны во Вьетнаме.

Этот травмирующий опыт побудил Конгресс принять в 1973 году Резолюцию о военных полномочиях (WPR, часто известную как Закон о военных полномочиях), призванную ограничить полномочия президента по отправке войск в вооруженный конфликт без одобрения Конгресса.

В соответствии с WPR Конгресс может отдать приказ о выводе американских войск в течение 60-90 дней, если законодательная ветвь власти не санкционирует эти действия и не потребует слушаний, повесток и показаний от военных и гражданских должностных лиц.

Если Трамп проигнорирует такие меры, именно здесь начнётся конституционный кризис — ситуация, когда две ветви власти выдвигают противоречащие друг другу претензии на полномочия.

Сценарий импичмента

Конгресс может привлечь Трампа к ответственности за неуважение к суду и начать процедуру импичмента, чтобы сместить его с должности. Республиканский конгрессмен Дон Бэкон из Небраски уже предсказывает такой сценарий, называя одержимость Трампа Гренландией "самой глупой вещью, о которой он когда-либо слышал".

В случае вторжения в Гренландию Конгресс может заявить, что Трамп злоупотребил своей властью, нарушил Конституцию и договорные обязательства, которые являются частью американского законодательства в соответствии со статьей VI, разделом 2 Конституции США, которая устанавливает, что Конституция, федеральные законы и договоры являются "законами страны" — то есть они имеют приоритет над всем остальным.

Однако процедура импичмента должна инициироваться в Палате представителей, где республиканцы имеют большинство, хотя и очень незначительное.

"То, что Трамп сделал в Венесуэле и планирует сделать в Гренландии, беспрецедентно и явно неконституционно", — заявил Брюс Аккерман, видный юрист из Йельской школы права. "Но республиканское большинство, в основном состоящее из сторонников жесткой линии Трампа, контролирует повестку дня и может заблокировать любое голосование в Сенате".

В конечном итоге, только победа демократов на промежуточных выборах в ноябре могла бы действительно изменить баланс сил на Капитолийском холме.

Кроме того, по словам Ли, Закон о военных полномочиях — это "сложный закон", поскольку его конституционность остается предметом интенсивных и продолжающихся юридических дебатов.

В то время как президенты часто рассматривали его как неконституционное посягательство на исполнительную власть, сторонники Закона о военных полномочиях видели в нем необходимое подтверждение конституционной роли Конгресса в ведении войны.

"Все президенты с тех пор соблюдали букву Резолюции, одновременно заявляя, что она не имеет обязательной силы", — добавила она. "Поэтому неясно, нарушит ли Трамп Закон о военных полномочиях, вторгшись в Гренландию".

Однако она добавила, что "это перерастет в более серьезный конституционный кризис, если президент отдаст приказ военным атаковать союзника по договору, а не группу наркоторговцев. Будет крайне сложно доказать законность вторжения в Гренландию".

Американский морской пехотинец высаживается на берег недалеко от Сандстранда, Норвегия, 21 марта 2022 года, во время военных учений Cold Response 22. (НАТО через AP) AP Photo

Если бы Трамп отдал такой приказ, командование войсками перешло бы от президента к министру обороны, а затем к соответствующему командующему, курирующему операцию.

"В этот момент командующему пришлось бы принимать решение, выполнять ли приказ, вероятно, опираясь на какое-то юридическое обоснование, или нет. Поэтому вопрос в том, законны ли эти приказы?"

Американские военные обязаны подчиняться законным приказам и обучены отказывать в выполнении незаконных приказов. Вторжение в Гренландию без разрешения Конгресса, против союзника по НАТО и в нарушение договорных обязательств, вызовет серьезные юридические проблемы.

"Единственным ответом командующего должно быть: я не могу выполнить этот приказ", — говорит Ли.

Кадеты произносят присягу во время церемонии вручения дипломов выпускникам Военной академии США 2023 года в Вест-Пойнте (AP Photo/Bryan Woolston) AP Photo

Однако всё гораздо сложнее. Офицеры американской армии приносят присягу на верность и защиту Конституции, которая является высшим законом, а не присягу на верность какому-либо конкретному лицу или политической партии.

Военнослужащие рядового состава приносят аналогичную присягу, но добавляют к ней обязательство "подчиняться приказам президента Соединенных Штатов и приказам офицеров, назначенных выше меня". Это тонкое различие.

В 2016 году профессор Аккерман выступал в качестве юридического советника капитана армии США Натана Майкла Смита, который подал в суд на тогдашнего президента Барака Обаму за борьбу с Исламским государством в Ираке и Сирии. Его аргумент заключался в том, что Обама нарушил Закон о правах военнослужащих, продолжая конфликт без поддержки Конгресса в рамках установленных законом сроков.

После того, как окружной суд отклонил иск как "политический вопрос", Аккерман подал апелляцию и снова проиграл. Дело не дошло до Верховного суда, но спустя почти десять лет после первоначального разбирательства Акерман предположил, что аналогичное дело может дойти до этого уровня.

"Это всё ещё исторический вопрос, на полное решение которого могут уйти годы", — сказал он.

Таким образом, возможные военные действия Трампа будут означать как вызов военной субординации, так и потенциально огромную судебную тяжбу.

Американская система, по идее, призвана предотвращать превышение полномочий со стороны президента, но вторжение в Гренландию приблизит её к краю пропасти больше, чем почти любой сценарий, за исключением внутренних авторитарных мер.

"Дело в том, что ничего из этого не навязывается нам, ничего из этого не делается для достижения значимых целей", - говорит профессор Кох. "Это явно война по выбору".