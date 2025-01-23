Южная Корея: следователи призывают предъявить обвинения президенту

Глава государства заявляет, что готов ответить на любые вопросы, связанные с введением военного положения

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Южнокорейские следователи попросили прокуроров предъявить обвинения отстраненному от должности президенту страны Юн Сук Ёлю, обвинив его в мятеже, злоупотреблении властью и препятствовании работе парламента. Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников отправило материалы прокурорам.

Следователи расценили действия Юн Сук Ёля как «попытку подрыва конституционного строя»: 3 декабря президент объявил военное положение и направил войска и полицейских блокировать парламент. Несмотря на это, законодателям удалось войти в зал заседаний и единогласно высказаться за прекращение действия чрезвычайных мер.

Следователи имеют право

Юн категорически не согласен с формулировкой следствия. Он сам называет кратковременное введение военного положения законным актом защиты от тех, кого он сам назвал «антигосударственными силами». Президент обвиняет оппозицию в том, что она использует своё парламентское большинство для того, чтобы парализовать работу правительства.

Так, адвокаты президента заявляют, что его решение подчиниться парламенту и отменить военное положение следует трактовать именно как стремление главы государства оставаться в рамках правового поля.

Парламент ранее высказался за импичмент президенту, однако это решение ещё должен рассмотреть Конституционный суд, и до его решения Юн Сук Еёль формально остаётся главой государства.

Задержать его удалось неделю назад со со второй попытки. Срок содержания Юна под стражей должен закончиться 28 января, но следователи рассчитывают, что суд по требованию прокуратуры может продлить его ещё на 10 дней.

"Как вы знаете, несмотря на то, что подозреваемому предъявлено тяжкое для страны обвинение как главарю мятежа, он постоянно занимает позицию отказа от сотрудничества и пренебрегает уголовным судопроизводством", - сказал Ли.

Сам Юн с момента задержания отказывается отвечать на вопросы следствия, ссылаясь на право хранить молчание.

Адвокаты Юна обвиняют Антикоррупционный комитет в стремлении «унизить» Юна, пытаясь заставить его пойти на допрос, и нарушают его права, не позволяя связаться с членами семьи.

Сторонники Юн Сок Ёля у здания Конституционного суда Ahn Young-joon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Тем не менее, Юн неоднократно выступал на слушаниях в Конституционном суде — вместе с экс-министром обороны Ким Ён Хёном, которому также предъявлены обвинения в мятеже.

Юн отрицает, что давал приказ вывести депутатов из здания парламента — если понадобиться, то и силой — но участвовавшие в тех событиях офицеры утверждают, что такой приказ был и исходил прямо от президента.