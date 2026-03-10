Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Германия стала четвертым по величине экспортером оружия в мире

Федеральный министр обороны Борис Писториус (СДПГ)
Федеральный министр обороны Борис Писториус (СДПГ)
Авторское право AP Photo
By Zara Riffler
Опубликовано
По данным шведского исследовательского института SIPRI, Германия стала четвертым по величине экспортером оружия в мире. В то время как оборонная промышленность процветает, остальная экономика Германии продолжает слабеть.

В понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира SIPRI опубликовал данные о том, что Германия стала четвертым по величине экспортером оружия. Институт был основан в 1966 году на основании решения шведского парламента и в значительной степени финансируется государством.

Это означает, что Германия сместила Китай в рейтинге экспорта оружия. Китай стал экспортером № 5, в то время как США остаются крупнейшим экспортером оборонного оборудования, за ними следуют Франция, Россия, а затем Германия. Основная причина этого - массовый рост спроса в Европе в связи с войной в Украине.

Почти четверть (24%) экспорта оружия из Германии пошла на поддержку Украины, а еще 17% было экспортировано в другие европейские страны, такие как партнеры по НАТО, говорится в докладе.

19 февраля: Солдат готовится к полету беспилотника в рамках статической демонстрации.
19 февраля: Солдат готовится к полету беспилотника в рамках статической демонстрации. AP Photo

Тем не менее, экспорт Китая остается стабильным. По сравнению с предыдущим пятилетним периодом (2016-2021 гг.) объем китайского экспорта увеличился на 11%, согласно данным SIPRI . Это не является признаком слабости Китая. На самом деле Китай стал более независимым: он меньше нуждается в оборонном оборудовании извне, больше производит сам и экспортирует именно в такие сферы влияния, как Пакистан.

Китай - теперь уже не четвертый, а пятый по величине экспортер оружия - также стратегически сосредоточен на собственных потребностях и наращивании военного потенциала, когда речь идет о производстве вооружений, как показывает последний доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS) (источник на немецком языке).

В то время как оборонная промышленность Германии переживает бум, в том числе благодаря рекордным заказам и взрывным продажам, немецкая экономика в марте 2026 года остается слабой - ожидается, что рост валового внутреннего продукта за год составит всего 0,9-1,2%.

"В то время как напряженность и конфликты в Азии, Океании и на Ближнем Востоке продолжают стимулировать масштабный импорт оружия, резкое увеличение поставок вооружений европейским государствам привело к росту глобальных поставок оружия почти на 10%", - заявил Мэтью Джордж, директор SIPRI.

Канцлер Фридрих Мерц (ХДС) с министром обороны Борисом Писториусом (СДПГ, слева)
Канцлер Фридрих Мерц (ХДС) с министром обороны Борисом Писториусом (СДПГ, л.) AP Photo

Другие европейские страны также "начали импортировать значительно больше оружия, чтобы укрепить свой военный потенциал перед лицом предполагаемой растущей угрозы со стороны России".

Однако неуверенность в том, что США будут защищать своих партнеров по НАТО в так называемой "чрезвычайной ситуации", также способствовала росту спроса на оружие, говорится в докладе.

Наибольшая доля экспорта американского оружия пришлась на Европу

В то же время наибольшая доля экспорта американского оружия пришлась на Европу, а не на Ближний Восток - "впервые за два десятилетия", говорится в докладе Sipri.

В период с 2021 по 2025 год на долю США приходилось 42% всех международных поставок оружия, и они экспортировали вооружения в 99 стран. В период с 2016 по 2020 год этот показатель составлял 36%. Таким образом, США продолжают наращивать свое доминирующее положение в сфере экспорта вооружений.

Среди 99 стран: 35 государств в Европе, 18 в Америке, 17 в Африке, 17 в Азии и Океании и 12 на Ближнем Востоке.

"США еще больше укрепили свое господство в качестве поставщика оружия, даже в условиях все более многополярного мира", - говорит Питер Веземан, старший научный сотрудник программы SIPRI Arms Transfers.

