Кремль развернул кампанию дезинформации, направленную против Украины и вызывающую пророссийские настроения в немецкоязычных странах. Об этом сообщили в понедельник австрийские власти.

Расследование показало, что вскоре после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, была создана ячейка, работавшая на российскую разведку.

Ее цель заключалась в том, чтобы настроить общественное мнение против Украины и ее президента Владимира Зеленского, как в интернете, так и на местах, в основном в Австрии, используя ультраправые и националистические стикеры и граффити, за которыми, как утверждалось, стояли проукраинские активисты.

"Прямой целью этой дезинформационной ячейки было использование целенаправленных действий в контексте войны для негативного влияния на общественное мнение против Украины и порождение таким образом - на более высоком уровне - пророссийских настроений", - говорится в заявлении внутренней разведки Австрии.

Агентство заявило, что обнаружило эту операцию, когда анализировало устройства, принадлежащие гражданке Болгарии, задержанной в декабре по подозрению в шпионаже в пользу Кремля.

Эта женщина, имя которой пока не называется, подозревается в том, что она играла "значительную" роль в кампании: распространяла контент в Германии и Австрии и выступала в качестве контактного лица российской разведки для сообщников в России и Великобритании.

Она призналась, что работала на ячейку, и была отпущена под залог, сообщает австрийское агентство печати.