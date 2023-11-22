Операция "Двойник". За дезинформацией стоит Россия?

Дезинформационные войны и войны настоящие. Как разобраться в этом?

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«Двойник»: так называется масштабная дезинформационная кампания, организованная Россией для ослабления Украины путём распространения ложных нарративов. Но теперь у неё новая цель: война между Израилем и Хамасом. Давайте посмотрим, что происходит.

Шрифт и оформление этой страницы выглядят точно так же, как сайт французской газеты «Паризьен». В статье, написанной по-французски, утверждается, что «на руках президента Эммануэля Макрона кровь палестинцев».

Но на самом деле это поддельная статья: она опубликована на практически идентичной платформе, и адрес лишь немного отличается от настоящего сайта Le Parisien. Действительно, настоящий URL заканчивается на .fr, а у этого сайта — на .pm

Это уже не первый подобный случай. В июне французские власти заявили, что раскрыли масштабную дезинформационную кампанию, связанную с Россией. Она была направлена против нескольких газет и даже министерства иностранных дел Франции.

Были «клонированы» сайты СМИ, например, 20 Minutes и Le Monde. Их использовали для публикации поддельных статей, посвящённых войне в Украине.

В основном они критиковали поддержку Киева со стороны Запада. Теперь эта кампания распространилась и на конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Фейковые статьи были замечены не только на французском, но и на немецком языке. Например, вот поддельная статья журнала «Шпигель».

Лейтмотив таких публикаций — предположение о том, что финансовая помощь, поступающая от западных держав, перенаправляется в Израиль, и что Украина скоро лишится всей военной и финансовой поддержки Запада.

Распространение такого ложного контента в интернете привлекло внимание многих пользователей социальных сетей, которые решили объединиться и создать в социальных сетях группу под названием "Antibot4Navalny".

Бдительные пользователи обратили внимание на рост использования российских ботов для распространения ложных нарративов, в основном касающихся войны между Израилем и ХАМАСом.

Анализ учетных записей X, на которых размещены эти поддельные сайты, показывает, что большинство из них были созданы в сентябре-октябре 2023 года. Как правило, у них нет ни подписчиков, ни аккаунтов, за которыми они следят.

Одним из недавних примеров дезинформации, распространяемой такими ботами, стало массовое тиражирование снимков граффити звезды Давида на зданиях в Париже.

Четыре человека, включая молдавскую пару, арестованную в начале ноября, подозреваются в нанесении более 250 синих звёзд Давида на дома во французской столице. Эти действия могут подогреть волнения в стране на фоне всплеска антисемитских настроений после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

На допросе в полиции молдавская пара заявила, что действовала по приказу некоего россиянина в обмен на деньги.

Однако прямая связь между этим инцидентом и дезинформационной кампанией «Двойник» пока не установлена.