Миллионы людей приняли участие в "Часе Земли"

Отключить свет на час - для привлечения внимания к экологическим проблемам, таким как изменение климата. Такова главная цель "Часа Земли", ежегодного мероприятия, проводимого Всемирным фондом дикой природы.

В мероприятии участвуют и десятки знаковых достопримечательностей со всего мира. В эту субботу в числе прочего на один час была обесточена Триумфальная арка в Париже, площадь Святого Петра в Ватикане, знаменитое колесо обозрения Лондонский глаз, здание Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Акция проводится с 2007 года, и в ней принимают участие сотни миллионов людей по всему миру, которые в предпоследнюю субботу марта отключают у себя свет с половины девятого до половины десятого вечера. Организаторы подчеркивают, что мероприятие носит символический характер и не ставит перед собой цель экономии электроэнергии.