Верхняя палата парламента Германии одобрила исторический законопроект об оборонных расходах

Председатель партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц
Председатель партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Несмотря на возражения нескольких партий верхняя палата парламента Германии проголосовала за принятие важного законопроекта, который позволит выделить сотни миллиардов евро на оборонные и инфраструктурные проекты

РЕКЛАМА

Верхняя палата парламента Германии проголосовала за принятие важного законопроекта, который позволит выделить сотни миллиардов евро на оборонные и инфраструктурные проекты.

В пятницу Бундесрат поддержал большинством законопроект. Это даст правительству возможность значительно увеличить военные расходы.

Законопроект был принят 53 из 69 голосов.

Анке Релингер (СДПГ), председатель Бундесрата и глава правительства земли Саар: "Перед вами рекомендации комитета. Мы начнем с первого пункта, и я прошу поднять руки. Принято большинством. Я прошу поднять руки за второй пункт. Так же большинство. Таким образом, Бундесрат принял резолюцию".

Законопроект внесет изменения в конституционно закрепленные фискальные правила страны.

Кроме того, будет создан специальный фонд в размере 500 миллиардов евро для финансирования инфраструктурных проектов в течение следующих двенадцати лет.

Поделиться статьей Комментарии

