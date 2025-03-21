РЕКЛАМА

Верхняя палата парламента Германии проголосовала за принятие важного законопроекта, который позволит выделить сотни миллиардов евро на оборонные и инфраструктурные проекты.

В пятницу Бундесрат поддержал большинством законопроект. Это даст правительству возможность значительно увеличить военные расходы.

Законопроект был принят 53 из 69 голосов.

Анке Релингер (СДПГ), председатель Бундесрата и глава правительства земли Саар: "Перед вами рекомендации комитета. Мы начнем с первого пункта, и я прошу поднять руки. Принято большинством. Я прошу поднять руки за второй пункт. Так же большинство. Таким образом, Бундесрат принял резолюцию".

Законопроект внесет изменения в конституционно закрепленные фискальные правила страны.

Кроме того, будет создан специальный фонд в размере 500 миллиардов евро для финансирования инфраструктурных проектов в течение следующих двенадцати лет.