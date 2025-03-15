Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Миллионы кубинцев остались без света

Для кубинцев отключения электроэнергии стали привычным делом. Гавана, Куба, 14 марта 2025 года
Для кубинцев отключения электроэнергии стали привычным делом. Гавана, Куба, 14 марта 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
Опубликовано
В результате аварии на подстанции близ Гаваны из строя вышло 42% национальной энергосистемы.

Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы сообщило около 20:15 по местному времени в пятницу, что отключение электроэнергии на подстанции Дьесмеро на окраине Гаваны привело к "значительной потере электроэнергии на западе Кубы и, как следствие, к выходу из строя Национальной электросистемы".

Министерство сообщило на своей странице в сети X, что оно "работает над процессом восстановления".

Улицы Гаваны опустели и погрузились в темноту, свет был только в отелях, в которых работали генераторы. Интернет-услуги были нарушены.

Жители таких отдаленных провинций, как Гуантанамо, Артемиса, Сантьяго-де-Куба и Санта-Клара, сообщали о перебоях с электроэнергией.

Ранее Электрический союз, государственное агентство, регулирующее сектор, заявило в своем ежедневном отчете, что пиковый спрос составит около 3250 мегаватт, а дефицит достигнет около 1380 мегаватт, что означает, что 42% национальной энергетической системы будет отключено. Эта цифра не является самой высокой за последнее время.

Местный житель идет по улице во время всеобщего отключения электроэнергии в Гаване, Куба, пятница, 14 марта 2025 года.
Местный житель идет по улице во время всеобщего отключения электроэнергии в Гаване, Куба, пятница, 14 марта 2025 года. AP Photo

В конце прошлого года на Кубе произошло три масштабных отключения электроэнергии, в результате чего остров оказался в темноте на фоне серьезного экономического кризиса.

Энергосистема Кубы страдает от частых перебоев, более половины страны остаются без света в часы пик. Отключения в первую очередь вызваны нехваткой топлива и устаревшей инфраструктурой. Во многих частях острова электричество имеет решающее значение для приготовления пищи и подачи воды.

Власти острова запустили программу по установке фотоэлектрических парков и пообещали, что десятки из них будут готовы в этом году.

Ранее отключения электроэнергии стали причиной антиправительственных демонстраций в 2021, 2022 и 2024 годах.

