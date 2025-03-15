Миллионы кубинцев остались без света

РЕКЛАМА

Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы сообщило около 20:15 по местному времени в пятницу, что отключение электроэнергии на подстанции Дьесмеро на окраине Гаваны привело к "значительной потере электроэнергии на западе Кубы и, как следствие, к выходу из строя Национальной электросистемы".

Министерство сообщило на своей странице в сети X, что оно "работает над процессом восстановления".

Улицы Гаваны опустели и погрузились в темноту, свет был только в отелях, в которых работали генераторы. Интернет-услуги были нарушены.

Жители таких отдаленных провинций, как Гуантанамо, Артемиса, Сантьяго-де-Куба и Санта-Клара, сообщали о перебоях с электроэнергией.

Ранее Электрический союз, государственное агентство, регулирующее сектор, заявило в своем ежедневном отчете, что пиковый спрос составит около 3250 мегаватт, а дефицит достигнет около 1380 мегаватт, что означает, что 42% национальной энергетической системы будет отключено. Эта цифра не является самой высокой за последнее время.

Местный житель идет по улице во время всеобщего отключения электроэнергии в Гаване, Куба, пятница, 14 марта 2025 года. AP Photo

В конце прошлого года на Кубе произошло три масштабных отключения электроэнергии, в результате чего остров оказался в темноте на фоне серьезного экономического кризиса.

Энергосистема Кубы страдает от частых перебоев, более половины страны остаются без света в часы пик. Отключения в первую очередь вызваны нехваткой топлива и устаревшей инфраструктурой. Во многих частях острова электричество имеет решающее значение для приготовления пищи и подачи воды.

Власти острова запустили программу по установке фотоэлектрических парков и пообещали, что десятки из них будут готовы в этом году.

Ранее отключения электроэнергии стали причиной антиправительственных демонстраций в 2021, 2022 и 2024 годах.