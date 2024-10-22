Удар "Оскара": 10 млн кубинцев остались без света

Не менее 6 человек погибли на Кубе: ураган "Оскар" обрушился на остров и ещё больше усугубил энергетический кризис. 10 млн людей остались без электричества.

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Сильные ливни обрушились на Кубу, когда тропический шторм "Оскар", выросший до урагана первой категории, достиг Гаваны. Кубинская столица оказалась парализована масштабными отключениями электроэнергии, в результате чего 10 млн человек остались без света..

Майде Киньонес, домохозяйка:

"Я бы, по крайней мере, не рискнула покупать что-либо из продуктов, потому что все они испорчены. Кредитные карточки не работают, нет банков, нет ничего. Страна стоит на месте".

Обесточивание вызвало большое беспокойство среди населения. Куба переживает пик экономического кр изиса, и многие люди страдают от нехватки продовольствия, воды, лекарств и топлива.

Длителные отключения электроэнергии привели к нескольким небольшим протестам.

Правительство Кубы нетерпимо к гражданскому неповиновению, и президент Мигель Диас-Канель предупредил протестующих, что власти не допустят никакого вандализма:

Мы хотим подтвердить, что революция никогда не потерпит подобного поведения, и что все нарушители будут преследоваться со всей строгостью, которую предусматривают революционные законы. Мигель Диас-Канель президент Кубы

Некоторые демонстранты били в кастрбли и сковородки, на улмицах, другие - стоя на балконах. Протестующие, которые заявили, что у них нет воды, заблокировали как минимум одну улицу мусором.