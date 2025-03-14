"Долговой тормоз": Мерц пошёл на уступки "зелёным"

РЕКЛАМА

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц пошел на уступки "зеленым" в надежде, что партия поддержит его программу, предполагающую многомиллиардные расходы на инфраструктуру и оборону.

Мерц, выступая в бундестаге, предложил ослабить так называемый "долговой тормоз". Цель этого механизма, закрепленного в Основном законе Германии, предотвратить чрезмерное накопление долгов и обеспечить долгосрочную финансовую стабильность.

На протяжении многих лет строгие фискальные правила создавали головную боль для сменяющих друг друга правительств, когда они пытались привлечь средства для реагирования на кризисы. В 2020-2021 годах "долговой тормоз" не действовал из-за пандемии. В 2024 году разногласия по поводу реформы этого механизма привели к распаду трехпартийной правящей коалиции страны.

На прошлой неделе ХДС и СДПГ предложили освободить расходы на оборону, превышающие 1 % ВВП Германии, от "долгового тормоза", который в настоящее время устанавливает структурный дефицит на уровне не более 0,35 % ВВП страны.

Предложение также предусматривает создание фонда в размере 500 миллиардов евро для инвестиций в разрушающуюся инфраструктуру Германии в течение следующего десятилетия, а также ослабление правил заимствования для шестнадцати земель Германии.

Однако на пути Мерца встали "зеленые". Хотя партия и поддерживает реформу механизма "долгового тормоза", она утверждает, что представленные на рассмотрение предложения не учитывают необходимость инвестирования в переход Германии к экологически чистой энергетике.

Мерц пытается умиротворить "зеленых"

В четверг Мерц предложил ослабить "долговой тормоз" не только в отношении обороны, как планировалось ранее, но и в сферах гражданской защиты и разведывательных служб. Более того, он согласился направить часть средств в рамках согласованного ХДС/ХСС и СДПГ многомиллиардного инфраструктурного фонда на меры по защите климата. На это, по словам Мерца, может быть выделено до 50 миллиардов евро.

Заседание парламента. 13 марта, 2025 г. Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

ХДС/ХСС и СДПГ хотели бы провести поправки в через парламент старого созыва, где у консерваторов, социал-демократов и "зеленых" есть необходимое большинство в две трети голосов. Голосование намечено на 18 марта.

Однако руководство "зеленых" считает, что вносить изменения в Основной закон должен уже бундестаг нового созыва, первое заседание которого намечено на 25 марта. Однако в новом составе парламента у коалиции вместе с "зелеными" будет 65,5% голосов, то есть меньше необходимых двух третей. При этом "Левые" и ультраправая партия "Альтернатив для Германии" будут иметь так называемое блокирующее меньшинство и смогут вместе предотвратить принятие поправок.

Мнение экспертов

Корректировка механизма "долгового тормоза" в целом получила общее одобрение экономистов страны. Разногласия в основном заключаются в формулировке предложений правительства.

Йенс Зюдекум, который вместе с тремя другими экономистами разработал предложение, на котором основаны планы ХДС и СДПГ, считает, что для придания предложениям большей убедительности не хватает слова "дополнительный".

"Нам действительно нужно убедиться, что если у нас есть эта реформа по списанию долгов, то дополнительные деньги пойдут только на армию и инфраструктуру", - сказал Зюдекум Euronews. "Нам нужно взять на себя очень твердое обязательство и заявить, что все деньги дополнительно пойдут на инфраструктуру, инвестиции и армию".

Зюдекум отметил, что хотя зеленые создают проблемы Мерцу и СДПГ, самой большой катастрофой все равно станет отсутствие соглашения о корректировке механизма "долгового тормоза".

"Мы (Германия) находимся в состоянии стагнации уже пять лет. Мы вступаем в грязные тарифные войны с США, геополитическую напряженность, а Дональд Трамп не ведет переговоры с проигравшими. Поэтому мы можем в основном продвигать свои интересы, только если будем вести переговоры с позиции экономической силы", - сказал Зюдекум.

Влиятельный экономист Вероника Гримм из Немецкого совета экономических экспертов также выразила обеспокоенность: "Существует риск того, что негативные последствия перевесят позитивные, тем самым противодействуя предполагаемому эффекту", - написала Гримм в открытом письме бюджетному комитету бундестага.

Однако Гримм также признала, что увеличение оборонного бюджета необходимо. "Без реформ - это путь к падению в пропасть", — сказала она газете Neuen Osnabrücker.