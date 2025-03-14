Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
"Долговой тормоз": Мерц пошёл на уступки "зелёным"

Заседание парламента. 13 марта 2025 года.
Заседание парламента. 13 марта 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Будущий канцлер Фридрих Мерц хочет изменить строгие фискальные правила Германии, чтобы значительно увеличить расходы на оборону, но на его пути стоят "зелёные".

РЕКЛАМА

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц пошел на уступки "зеленым" в надежде, что партия поддержит его программу, предполагающую многомиллиардные расходы на инфраструктуру и оборону.

Мерц, выступая в бундестаге, предложил ослабить так называемый "долговой тормоз". Цель этого механизма, закрепленного в Основном законе Германии, предотвратить чрезмерное накопление долгов и обеспечить долгосрочную финансовую стабильность. 

На протяжении многих лет строгие фискальные правила создавали головную боль для сменяющих друг друга правительств, когда они пытались привлечь средства для реагирования на кризисы. В 2020-2021 годах "долговой тормоз" не действовал из-за пандемии. В 2024 году разногласия по поводу реформы этого механизма привели к распаду трехпартийной правящей коалиции страны.

На прошлой неделе ХДС и СДПГ предложили освободить расходы на оборону, превышающие 1 % ВВП Германии, от "долгового тормоза", который в настоящее время устанавливает структурный дефицит на уровне не более 0,35 % ВВП страны.

Предложение также предусматривает создание фонда в размере 500 миллиардов евро для инвестиций в разрушающуюся инфраструктуру Германии в течение следующего десятилетия, а также ослабление правил заимствования для шестнадцати земель Германии.

Однако на пути Мерца встали "зеленые". Хотя партия и поддерживает реформу механизма "долгового тормоза", она утверждает, что представленные на рассмотрение предложения не учитывают необходимость инвестирования в переход Германии к экологически чистой энергетике.

Мерц пытается умиротворить "зеленых"

В четверг Мерц предложил ослабить "долговой тормоз" не только в отношении обороны, как планировалось ранее, но и в сферах гражданской защиты и разведывательных служб. Более того, он согласился направить часть средств в рамках согласованного ХДС/ХСС и СДПГ многомиллиардного инфраструктурного фонда на меры по защите климата. На это, по словам Мерца, может быть выделено до 50 миллиардов евро.

Заседание парламента. 13 марта, 2025 г.
Заседание парламента. 13 марта, 2025 г. Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

ХДС/ХСС и СДПГ хотели бы провести поправки в через парламент старого созыва, где у консерваторов, социал-демократов и "зеленых" есть необходимое большинство в две трети голосов. Голосование намечено на 18 марта.

Однако руководство "зеленых" считает, что вносить изменения в Основной закон должен уже бундестаг нового созыва, первое заседание которого намечено на 25 марта. Однако в новом составе парламента у коалиции вместе с "зелеными" будет 65,5% голосов, то есть меньше необходимых двух третей. При этом "Левые" и ультраправая партия "Альтернатив для Германии" будут иметь так называемое блокирующее меньшинство и смогут вместе предотвратить принятие поправок.

Мнение экспертов

Корректировка механизма "долгового тормоза" в целом получила общее одобрение экономистов страны. Разногласия в основном заключаются в формулировке предложений правительства.

Йенс Зюдекум, который вместе с тремя другими экономистами разработал предложение, на котором основаны планы ХДС и СДПГ, считает, что для придания предложениям большей убедительности не хватает слова "дополнительный".

"Нам действительно нужно убедиться, что если у нас есть эта реформа по списанию долгов, то дополнительные деньги пойдут только на армию и инфраструктуру", - сказал Зюдекум Euronews. "Нам нужно взять на себя очень твердое обязательство и заявить, что все деньги дополнительно пойдут на инфраструктуру, инвестиции и армию".

Зюдекум отметил, что хотя зеленые создают проблемы Мерцу и СДПГ, самой большой катастрофой все равно станет отсутствие соглашения о корректировке механизма "долгового тормоза".

"Мы (Германия) находимся в состоянии стагнации уже пять лет. Мы вступаем в грязные тарифные войны с США, геополитическую напряженность, а Дональд Трамп не ведет переговоры с проигравшими. Поэтому мы можем в основном продвигать свои интересы, только если будем вести переговоры с позиции экономической силы", - сказал Зюдекум.

Влиятельный экономист Вероника Гримм из Немецкого совета экономических экспертов также выразила обеспокоенность: "Существует риск того, что негативные последствия перевесят позитивные, тем самым противодействуя предполагаемому эффекту", - написала Гримм в открытом письме бюджетному комитету бундестага.

Однако Гримм также признала, что увеличение оборонного бюджета необходимо. "Без реформ - это путь к падению в пропасть", — сказала она газете Neuen Osnabrücker.

Поделиться статьей Комментарии

