РЕКЛАМА

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что его правительство ликвидирует ключевую часть бюрократического аппарата здравоохранения страны, чтобы вернуть его под "демократический контроль".

Реконструкция испытывающей трудности Национальной службы здравоохранения (NHS) является одним из главных внутренних приоритетов лейбористского правительства, и в четверг премьер-министр объявил о закрытии NHS England, субправительственного органа, контролирующего предоставление медицинских услуг в крупнейшем из четырех государств Великобритании.

На пресс-конференции Стармер объяснил, что решение о ликвидации этой структуры в значительной степени обусловлено соображениями эффективности - утверждение, которое соответствует недавним сообщениям о том, что его правительство все чаще планирует сокращать государственный сектор в попытке повернуть вспять государственные финансы Великобритании.

"Среди причин, по которым мы его упраздняем, - дублирование. Если вы можете в это поверить, у нас есть команда по коммуникациям в NHS England, команда по коммуникациям в департаменте здравоохранения правительства, есть команда по стратегии в NHS England, команда по стратегии в департаменте правительства".

"Если мы уберем все это, что мы и делаем сегодня, это позволит нам высвободить деньги и направить их туда, где они должны быть, то есть на передовую".

"Проект бенрзопилы"

Национальные СМИ сообщили, что некоторые помощники лейбористов стали называть программу "проектом бензопилы", что, очевидно, является отсылкой к резким и сомнительным с юридической точки зрения сокращениям в органах исполнительной власти США, которые в настоящее время курирует Илон Маск.

В правительственном пресс-релизе, сопровождавшем объявление, орган был назван "крупнейшим в мире quango", используя британскую терминологию для обозначения "квазиавтономной неправительственной организации".

Выступая в Палате общин вскоре после заявления Стармера, министр здравоохранения Уэс Стритинг (Wes Streeting), который активно использует возможности частного здравоохранения для разгрузки перегруженной NHS, сказал, что потребуется около 2 лет для реинтеграции функций NHS England в систему в целом.

"Эти реформы позволят создать гораздо более бережливую верхнюю часть NHS, обеспечив значительную экономию в сотни миллионов фунтов стерлингов в год, - сказал он. - Эти деньги будут поступать на передовую линию, чтобы сократить время ожидания и быстрее реализовать наш План преобразований, преодолевая слои бюрократии и прекращая инфантилизацию руководителей передовой линии NHS".

В 2012 году программа масштабных и весьма спорных реформ в системе здравоохранения предоставила NHS England больше полномочий для принятия решений о том, как расходовать примерно 200 млрд фунтов стерлингов (238 млрд евро), выделяемых на здравоохранение Англии. Однако в последующие годы, когда зарплата в государственном секторе практически не росла, в NHS наблюдался рост очередей, а также кризис удержания и найма персонала.

Хотя предыдущее правительство увеличило общие расходы на здравоохранение, оно не выполнило свои собственные цели по строительству больниц и к моменту потери власти на всеобщих выборах 2024 года не смогло переломить ситуацию со временем ожидания лечения.

Во время своего выступления в парламенте в четверг Стритинг заявил, что многие депутаты от консерваторов признали реорганизацию 2012 года ошибкой.

Профессор Тил Вайкс, глава Школы психического здоровья и психологических наук при Королевском колледже Лондона, заявила, что реформы, объявленные Стритингом и Стармером, не принимают во внимание то, что пименно пошло не так в службе здравоохранения.

"Проблемы в NHS в основном связаны с недостатком финансирования, а не с управлением. Ликвидировав NHS England, правительство может пожалеть, что берёт на себя полную ответственность за все возникающие проблемы: винить потом будет некого, кроме себя, - пояснила Вайкс. - Если ликвидация NHS England означает более активное участие частного коммерческого сектора, то службы здравоохранения ждут трудные времена. Если отнять услуги у NHS , то NHS станет менее эффективной и более затратной".