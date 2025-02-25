Стармер обещает увеличить расходы на оборону Великобритании до 2,5% ВВП к 2027 году

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Предупреждая о новой эре отсутствия безопасности для Европы, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер во вторник обязался увеличить расходы на оборону королевства до 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2027 году.

Стармер заявил, что это крупнейший устойчивый рост расходов на оборону с момента окончания холодной войны, добавив, что это необходимо, поскольку (цитата) "такие тираны, как (президент России Владимир) Путин, реагируют только на силу".

В четверг Стармер встретится в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом, который давно ставит под сомнение ценность НАТО. Трамп жалуется на то, что США обеспечивают безопасность европейских стран, которые, по его мнению, не справляются со своими обязанностями.

В настоящее время Великобритания тратит на оборону 2,3% своего ВВП. Хотя правительство уже делало заявления по поводу целевого показателя расходов в 2,5%, оно не назвало дату.

Стармер сообщил законодателям, что увеличение расходов составит дополнительно 13,4 млрд фунтов стерлингов (16,6 млрд евро) в год, добавив, что цель состоит в том, чтобы к 2035 году расходы на оборону выросли до 3% ВВП.

Для финансирования увеличения расходов Стармер заявил, что зарубежная помощь развитию будет сокращена с 0,5 до 0,3 % от национального дохода.

Стармер: "Мы должны встретить новую эру"

Это заявление прозвучало в тот момент, когда Европа пытается укрепить свою коллективную оборону, поскольку Трамп продолжает менять внешнюю политику США и, похоже, отодвигает Европу на второй план в поисках быстрого плана по прекращению войны в Украине.

Премьер-министр предложил направить в Украину британские войска в составе сил, которые будут обеспечивать прекращение огня с Россией, но при этом заявил, что для обеспечения прочного мира потребуется поддержка со стороны США.

Трамп не взял на себя обязательств по предоставлению гарантий безопасности Украине, которая продолжает защищаться от полномасштабного вторжения Москвы, продолжающегося уже четвертый год.

Мы должны поддержать Украину, потому что если мы не добьемся прочного мира, то экономическая нестабильность и угрозы нашей безопасности будут только расти. Кир Стармер премьер-министр Великобритании

"И поскольку природа этого конфликта меняется, как это происходит в последние недели, это приводит к тому, что наш ответ становится более острым, это новая эра, которую мы должны встретить так же, как мы часто делали это в прошлом, вместе и с силой", - добавил британский премьер. .

Тем временем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против действий Трампа и его администрации:

Сейчас мы переживаем кошмар: оруэлловские формулировки о происходящем, обвинения жертв - такого я еще не видел в своей жизни. Сказать, что Украина начала войну, - это все равно что сказать, что Америка спровоцировала нападение японцев на Перл-Харбор, - это абсолютная чушь, и мы должны ее пресечь. Борис Джонсон бывший премьер-министр Великобритании

Бывший лидер Великобритании призвал континент к большему единству, заявив, что только так его можно рассматривать как игрока наравне с США и остальными странами.

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"Если европейские правительства действительно не поддержат (Украину), администрация Трампа не будет воспринимать нас всерьез в этом вопросе", - заключил Джонсон.