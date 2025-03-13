Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Повстанцы "М23" встретятся с конголезским правительством для мирных переговоров

Повстанцы «М23» охраняют административное здание провинции Южное Киву в центре второго по величине города на востоке Конго Букаву, воскресенье, 16 февраля 2025 года.
Повстанцы «М23» охраняют административное здание провинции Южное Киву в центре второго по величине города на востоке Конго Букаву, воскресенье, 16 февраля 2025 года. Авторское право  Janvier Barhahiga/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Авторское право Janvier Barhahiga/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Rory Elliott Armstrong и AP
Опубликовано
В январе поддерживаемая Руандой группировка захватила ключевые районы богатого полезными ископаемыми востока Конго, что привело к эскалации напряженности.

РЕКЛАМА

Правительство Конго встретится с повстанцами "М23" на следующей неделе в Анголе в попытке установить мир после эскалации напряженности в январе.

В заявлении канцелярии президента Анголы Жуана Лоуренсу говорится, что стороны начнут «прямые мирные переговоры в столице его страны Луанде.

Ангола выступила посредником в конфликте на востоке Конго, который обострился в конце января, когда поддерживаемые Руандой повстанцы продвинулись вперёд и взяли под контроль стратегический город Гома на востоке страны. В феврале движение "М23" захватило Букаву, второй по величине город на востоке Конго.

Президент Конго Феликс Чисекеди во вторник прибыл в Анголу, чтобы обсудить возможность мирных переговоров.

"После усердных усилий ангольских посредников в урегулировании конфликта, затрагивающего восточную часть Демократической Республики Конго, правительство Республики Ангола сообщает, что делегации Демократической Республики Конго и "Движения 23 марта" начнут прямые мирные переговоры 18 марта в городе Луанда", — говорится в опубликованном в среду заявлении офиса Лоуренсу.

Конголезское правительство не сразу ответило на запрос о комментарии.

"Мы признаем и с нетерпением ожидаем реализации этой ангольской посреднической инициативы", — заявила во вторник в социальных сетях пресс-секретарь президента Чисекеди Тина Салама.

Это заявление было сделано после отмены нескольких мирных переговоров, организованных Анголой, в которых ранее не участвовало движение "М23", а вместо этого основное внимание было сосредоточено на спонсорах из Руанды.

Мирные переговоры между Конго и Руандой были неожиданно отменены в декабре после того, как Руанда поставила подписание мирного соглашения в зависимость от прямого диалога между Конго и повстанцами "М23", а ДРК отказалась.

"М23" — одна из примерно 100 вооруженных группировок, которые борются за место в богатой полезными ископаемыми восточной части Демократической республики Конго недалеко от границы с Руандой в условиях конфликта, который повлёк за собой один из самых серьёзных гуманитарных кризисов в мире. Более 7 миллионов человек были перемещены.

По данным экспертов ООН, повстанцев поддерживают около 4000 военнослужащих из соседней Руанды. Они обещали дойти до столицы Конго Киншасы, расположенной на расстоянии более 1600 км.

В прошлом месяце Совет ООН по правам человека учредил комиссию по расследованию зверств, включая обвинения в изнасилованиях и убийствах, похожих на казни без суда и следствия, совершенных обеими сторонами.

