Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Протестующие атаковали иностранные посольства в ДР Конго из-за наступления повстанцев

Люди протестуют в Киншасе, 28 января 2025 года
Люди протестуют в Киншасе, 28 января 2025 года Авторское право  AP Photo/Samy Ntumba Shambuyi
Авторское право AP Photo/Samy Ntumba Shambuyi
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Десятки демонстрантов в Киншасе атаковали иностранные посольства, требуя принять меры против повстанцев "Движения 23 марта" на востоке страны. Полиция применила слезоточивый газ для их разгона.

РЕКЛАМА

Десятки демонстрантов в Киншасе во вторник атаковали несколько иностранных дипмиссий, в том числе посольства Франции, Бельгии и Руанды, требуя от них дать отпор наступлению повстанцев из группировки "Движения 23 марта" (M23) на раздираемом конфликтом востоке страны.

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов, которые шли к посольствам и, как сообщается, грабили и поджигали некоторые здания. Журналисты АР сообщили с места событий, что нападению подверглись также посольства Кении и Уганды.

Силы безопасности ДР Конго пытались остановить повстанцев, поддерживаемых Руандой. Но они продвинулись в Гому, ключевой город на востоке страны, что стало серьезной эскалацией конфликта, длящегося десятилетиями.

Повстанцы M23 - одна из около 100 вооруженных группировок, борющихся за право закрепиться в богатом полезными ископаемыми регионе, одном из крупнейших в Африке.

Демонстранты потребовали, чтобы международное сообщество оказало давление на Руанду в связи с продвижением повстанцев.

"Мы осуждаем лицемерие международного сообщества, - сказал Тимоте Тшишимби, один из участников акции протеста. - Они должны сказать Руанде, чтобы она прекратила эту авантюру".

Жители сообщили о перестрелке в Гоме с населением 2 миллиона человек - повстанцы утверждают, что взяли его в понедельник. Взрывы и стрельба были слышны рядом с закрытым аэропортом города.

Гома - региональный торговый и гуманитарный центр. В нём находятся сотни тысяч из более чем 6 млн человек, перемещенных в результате затяжного конфликта на востоке ДР Конго, где этнические противоречия привели к одному из крупнейших в мире гуманитарных кризисов.

Повстанцы M23 временно захватили Гому в 2012 году, после чего были вынуждены уйти под давлением международного сообщества, и вновь появились в конце 2021 года при растущей поддержке Руанды, согласно данным правительства ДР Конго и экспертов Организации Объединенных Наций. Руанда это отрицает.

Related

Было неясно, какую часть Гомы контролируют повстанцы после марша в город в начале понедельника. После нескольких недель боев M23 захватила несколько городов в ходе неожиданного наступления.

"С самого утра мы слышим взрывы бомб и треск пуль, - говорит Сэм Лувава, житель Гомы. - Пока мы не можем сказать, кто на самом деле контролирует город".

Миротворцы среди жертв

Три южноафриканских миротворца были убиты в понедельник, когда повстанцы выпустили минометную мину в сторону аэропорта Гомы. Она упала на близлежащую базу Южноафриканских национальных сил обороны, а четвертый солдат скончался от ран, полученных в ходе боев несколько дней назад. Об этом сообщило во вторник министерство обороны ЮАР.

По данным ООН и армии, в ходе боевых действий погибли 17 миротворцев и иностранных солдат.

"Гуманитарная ситуация в Гоме крайне, крайне тревожна, сегодня достигнут новый порог насилия и страданий", - заявил журналистам в понедельник на видеоконференции гуманитарный координатор ООН в Конго Бруно Лемаркис. По его словам, сотни тысяч людей пытаются спастись от насилия.

Лемаркис также сказал, что в понедельник во всех районах города велись активные боевые действия, мирные жители укрывались в убежищах, а центр города подвергся мощному артиллерийскому обстрелу. По его словам, несколько снарядов попали в больницу Шарите Матернелле в центре Гомы, "убив и ранив мирных жителей, включая новорожденных и беременных женщин".

"То, что происходит в Гоме, накладывается на то, что уже является одним из самых затяжных, сложных и серьезных гуманитарных кризисов на Земле: в стране насчитывается около 6,5 млн перемещенных лиц, включая около 3 млн перемещенных лиц в провинции Северное Киву", - говорит Лемаркис.

Группы помощи сообщают о том, что не могут добраться до перемещенных лиц, которые полагаются на них в плане продовольствия и других предметов первой необходимости.

"Ключевые дороги вокруг Гомы заблокированы, а городской аэропорт больше не может использоваться для эвакуации и гуманитарной помощи. По сообщениям, во многих районах города отключено электричество и вода", - говорит Дэвид Манкли, руководитель операций в восточной части Конго христианской гуманитарной организации World Vision.

Помимо ООН, несколько стран, включая Францию, Великобританию и США, осудили Руанду за продвижение повстанцев.

Правительство Руанды, в свою очередь, обвинило Киншасу в эскалации, заявив, что она не соблюдает заключенные ранее мирные соглашения, что привело, по словам Кигали, к "устойчивой оборонительной позиции".

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Демократическая республика Конго выбирает президента

Демократическая Республика Конго улучшает деловой климат и ждёт инвесторов

Демократическая республика Конго: побег из ада