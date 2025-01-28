Протестующие атаковали иностранные посольства в ДР Конго из-за наступления повстанцев

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Десятки демонстрантов в Киншасе во вторник атаковали несколько иностранных дипмиссий, в том числе посольства Франции, Бельгии и Руанды, требуя от них дать отпор наступлению повстанцев из группировки "Движения 23 марта" (M23) на раздираемом конфликтом востоке страны.

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов, которые шли к посольствам и, как сообщается, грабили и поджигали некоторые здания. Журналисты АР сообщили с места событий, что нападению подверглись также посольства Кении и Уганды.

Силы безопасности ДР Конго пытались остановить повстанцев, поддерживаемых Руандой. Но они продвинулись в Гому, ключевой город на востоке страны, что стало серьезной эскалацией конфликта, длящегося десятилетиями.

Повстанцы M23 - одна из около 100 вооруженных группировок, борющихся за право закрепиться в богатом полезными ископаемыми регионе, одном из крупнейших в Африке.

Демонстранты потребовали, чтобы международное сообщество оказало давление на Руанду в связи с продвижением повстанцев.

"Мы осуждаем лицемерие международного сообщества, - сказал Тимоте Тшишимби, один из участников акции протеста. - Они должны сказать Руанде, чтобы она прекратила эту авантюру".

Жители сообщили о перестрелке в Гоме с населением 2 миллиона человек - повстанцы утверждают, что взяли его в понедельник. Взрывы и стрельба были слышны рядом с закрытым аэропортом города.

Гома - региональный торговый и гуманитарный центр. В нём находятся сотни тысяч из более чем 6 млн человек, перемещенных в результате затяжного конфликта на востоке ДР Конго, где этнические противоречия привели к одному из крупнейших в мире гуманитарных кризисов.

Повстанцы M23 временно захватили Гому в 2012 году, после чего были вынуждены уйти под давлением международного сообщества, и вновь появились в конце 2021 года при растущей поддержке Руанды, согласно данным правительства ДР Конго и экспертов Организации Объединенных Наций. Руанда это отрицает.

Было неясно, какую часть Гомы контролируют повстанцы после марша в город в начале понедельника. После нескольких недель боев M23 захватила несколько городов в ходе неожиданного наступления.

"С самого утра мы слышим взрывы бомб и треск пуль, - говорит Сэм Лувава, житель Гомы. - Пока мы не можем сказать, кто на самом деле контролирует город".

Миротворцы среди жертв

Три южноафриканских миротворца были убиты в понедельник, когда повстанцы выпустили минометную мину в сторону аэропорта Гомы. Она упала на близлежащую базу Южноафриканских национальных сил обороны, а четвертый солдат скончался от ран, полученных в ходе боев несколько дней назад. Об этом сообщило во вторник министерство обороны ЮАР.

По данным ООН и армии, в ходе боевых действий погибли 17 миротворцев и иностранных солдат.

"Гуманитарная ситуация в Гоме крайне, крайне тревожна, сегодня достигнут новый порог насилия и страданий", - заявил журналистам в понедельник на видеоконференции гуманитарный координатор ООН в Конго Бруно Лемаркис. По его словам, сотни тысяч людей пытаются спастись от насилия.

Лемаркис также сказал, что в понедельник во всех районах города велись активные боевые действия, мирные жители укрывались в убежищах, а центр города подвергся мощному артиллерийскому обстрелу. По его словам, несколько снарядов попали в больницу Шарите Матернелле в центре Гомы, "убив и ранив мирных жителей, включая новорожденных и беременных женщин".

"То, что происходит в Гоме, накладывается на то, что уже является одним из самых затяжных, сложных и серьезных гуманитарных кризисов на Земле: в стране насчитывается около 6,5 млн перемещенных лиц, включая около 3 млн перемещенных лиц в провинции Северное Киву", - говорит Лемаркис.

Группы помощи сообщают о том, что не могут добраться до перемещенных лиц, которые полагаются на них в плане продовольствия и других предметов первой необходимости.

"Ключевые дороги вокруг Гомы заблокированы, а городской аэропорт больше не может использоваться для эвакуации и гуманитарной помощи. По сообщениям, во многих районах города отключено электричество и вода", - говорит Дэвид Манкли, руководитель операций в восточной части Конго христианской гуманитарной организации World Vision.

Помимо ООН, несколько стран, включая Францию, Великобританию и США, осудили Руанду за продвижение повстанцев.

Правительство Руанды, в свою очередь, обвинило Киншасу в эскалации, заявив, что она не соблюдает заключенные ранее мирные соглашения, что привело, по словам Кигали, к "устойчивой оборонительной позиции".