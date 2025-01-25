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Сотни раненых в результате наступления повстанцев M23 на Гому в ДР Конго

Войска ООН развернуты за пределами Гомы, Демократическая Республика Конго, пятница, 24 января 2025 г. По сообщениям, повстанцы M23 приближаются к городу.
Войска ООН развернуты за пределами Гомы, Демократическая Республика Конго, пятница, 24 января 2025 г. По сообщениям, повстанцы M23 приближаются к городу. Авторское право Moses Sawasawa/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Авторское право Moses Sawasawa/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Daniel Bellamy и AP
Опубликовано
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В последние недели M23 добилась значительных территориальных успехов, окружив Гому, в которой проживает около двух миллионов человек. В городе размещены силы ООН, и он считается региональным центром гуманитарной деятельности.

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Сотни раненых мужчин, женщин и детей были доставлены в больницы в городе Гома и его окрестностях в результате активизации боевых действий между группировкой M23 и правительственными войсками.

По словам представителей ООН, девять миротворцев организации также получили ранения в ходе боев, поскольку повстанцы приближаются к городу Гома в богатом полезными ископаемыми восточном регионе Демократической Республики Конго.

В последние недели M23 добилась значительных территориальных успехов, окружив Гому, в которой проживает около двух миллионов человек и которая является региональным центром безопасности и гуманитарной деятельности.

Миротворцы были ранены во время столкновений с повстанцами в течение последних двух дней в городе Саке, говорится в заявлении миротворческих сил ООН в Конго, опубликованном в пятницу.

В четверг повстанцы взяли под контроль этот город, который находится всего в 27 километрах к западу от Гомы. Это один из последних форпостов на пути в столицу провинции, все еще находящуюся под контролем правительства.

M23 - одна из примерно 100 вооруженных группировок, которые борются за право закрепиться на богатом полезными ископаемыми востоке страны.

Повстанцы также одержали победу, убив губернатора провинции Северное Киву генерал-майора Питера Чиримвами. Он руководил операциями армии в неспокойном Северном Киву и в четверг получил ранение, посетив войска на линии фронта в Касенгези, примерно в 13 километрах от Гомы.

Позднее он скончался в больнице, сообщили официальные лица.

Десятилетний конфликт на границе с Руандой привел к одному из крупнейших в мире гуманитарных кризисов.

Повстанческая группировка захватила Гому в 2012 году и контролировала ее более недели.

С 2021 года правительство ДР Конго и союзные силы, включая бурундийские войска и войска ООН, удерживают M23 вдали от Гомы. Но в 2022 году повстанцы начали новое наступление.

ДР Конго, США и эксперты ООН обвиняют Руанду в поддержке M23, которая состоит в основном из этнических тутси, отколовшихся от конголезской армии более десяти лет назад.

Правительство Руанды отрицает эти утверждения. Правда, в прошлом году власти признали, что в восточной части Конго размещены войска и ракетные системы обеспечения безопасности, объясняя это наращиванием конголезских сил вблизи границы.

По оценкам экспертов ООН, в Конго находится до 4 000 руандийских военнослужащих.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, наступление M23 в восточном Конго привело к перемещению более 400 000 человек с начала года. Это привело к ухудшению "отчаянных условий" в сильно переполненных центрах для перемещенных лиц в Гоме и ее окрестностях и вызвав рост числа случаев заболевания холерой.

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