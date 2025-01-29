Повстанцы M23 взяли в плен румынских наемников в ДРК

РЕКЛАМА

Почти 300 наемников из Европы, сражавшихся на стороне армии Демократической Республики Конго (ДРК), сдались в плен без боя после захвата конголезского города Гома повстанческой группировкой "Движение 23 марта" (M23). Сообщается, что большинство пленных - румыны.

Во вторник министерство иностранных дел Румынии выпустило пресс-релиз, подтверждающий, что группа румын, нанятых ДРК, оказалась в ловушке в провинции Северное Киву. Позднее стало известно, что их привезли в Руанду, откуда отправят на родину.

Киншаса обратилась к помощи иностранцев на фоне обострившегося в последние годы конфликта с повстанцами на востоке страны. Они выполняли функции инструкторов для вооруженных сил, которые, судя по информации с места событий, не оказали существенного сопротивления пр захвате Гомы.

Эксперты ООН уже давно утверждают, что повстанческая группировка M23 поддерживается Руандой, но она отвергает это утверждение.