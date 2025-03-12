Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Согласится ли Москва на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня?

Президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с военным руководителем Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлаингом. Москва, Россия, вторник, 4 марта 2025 г.
Президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с военным руководителем Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлаингом. Москва, Россия, вторник, 4 марта 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Украина согласна на перемирие длиной в один месяц, но только при условии, что его будет соблюдать и Россия. Позиция Москвы по этому предложению пока не совсем ясна.

В среду Кремль заявил, что ждет от Вашингтона подробностей по поводу предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине - сделка, на которую Украина согласится только в том случае, если Россия также будет соблюдать ее, о чем неоднократно заявлял Киев.

Для Украины это, похоже, возможность продемонстрировать, что она хочет прекращения огня, которое, как надеется Киев, в конечном итоге положит конец продолжающейся уже четвертый год тотальной войне с Россией.

Однако позиция Москвы в отношении предложенного соглашения остается довольно неясной, а ее действия свидетельствуют о том, что все идет как обычно. Вскоре после того, как делегации США и Украины выступили с заявлением в Саудовской Аравии, Россия начала наступление на украинские города Сумы, Днепр и Кривой Рог, разрушая жилые дома и инфраструктуру.

Профессор Дублинского городского университета Доннаха О'Бичейн сказал Euronews, что не ожидает, что Россия согласится на что-то, "что не узаконит их захват земель и этнические чистки в Украине".

И это не имеет никакого отношения к НАТО и ее расширению, добавил он, иначе Москва "не позволила бы Швеции или Финляндии вступить в альянс". Граница между НАТО и Россией удвоилась с 2022 года, отметил он, пояснив, что у РФ другая цель.

"Именно этого они и будут добиваться на этих переговорах. Они ясно дали понять, что речь идет не о расширении НАТО, как они часто говорят, для внешнего потребления", - сказал О'Бичейн.

Речь идет об уничтожении украинского народа и разрушении украинского государства. Это по-прежнему является целью. И есть опасение, что если вы просто заморозите этот конфликт, вы заморозите несправедливость, вы заморозите оккупацию.
Доннаха О'Бичейн
профессор Дублинского городского университета

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон обратится к России в среду по поводу соглашения о прекращении огня.

"Мы все с нетерпением ждем ответа России и настоятельно призываем их рассмотреть возможность прекращения всех боевых действий", - сказал Рубио во время остановки в Ирландии.

"Если они скажут "нет", тогда, очевидно, нам придется изучить все и понять их истинные намерения. Я думаю, что если они скажут нет, это многое скажет нам о том, каковы их цели и планы", - добавил он.

О'Бичейн считает, что США могут оказать большее давление на президента РФ Владимира Путина и его режим, который он называет "довольно шатким".

"Вспомните 2023 год с мятежом Евгения Пригожина, посмотрите, как далеко они продвинулись за один день, на 800 километров за один день, и никто не вышел поддержать Путина", - напомнил О'Бичейн.

"Не было всех этих транспарантов с надписью "Мы поддерживаем Путина, остановите этого Евгения". Люди делали селфи с Евгением Пригожиным в Ростове-на-Дону. Так что режим в этом отношении довольно хрупок", - полагает профессор.

По словам О'Бичейна, если бы Путин почувствовал, что продолжение борьбы в Украине поставит под угрозу его контроль над Россией, он бы быстро ушел и обеспечил бы СМИ победный нарратив.

"И это очень жаль, что Трамп не оказывает давления на Путина, потому что у него есть огромный потенциал для оказания давления, а власть в России для Путина гораздо важнее, чем победа в Украине", - заключил эксперт.

