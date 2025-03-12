Согласится ли Москва на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня?

В среду Кремль заявил, что ждет от Вашингтона подробностей по поводу предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине - сделка, на которую Украина согласится только в том случае, если Россия также будет соблюдать ее, о чем неоднократно заявлял Киев.

Для Украины это, похоже, возможность продемонстрировать, что она хочет прекращения огня, которое, как надеется Киев, в конечном итоге положит конец продолжающейся уже четвертый год тотальной войне с Россией.

Однако позиция Москвы в отношении предложенного соглашения остается довольно неясной, а ее действия свидетельствуют о том, что все идет как обычно. Вскоре после того, как делегации США и Украины выступили с заявлением в Саудовской Аравии, Россия начала наступление на украинские города Сумы, Днепр и Кривой Рог, разрушая жилые дома и инфраструктуру.

Профессор Дублинского городского университета Доннаха О'Бичейн сказал Euronews, что не ожидает, что Россия согласится на что-то, "что не узаконит их захват земель и этнические чистки в Украине".

И это не имеет никакого отношения к НАТО и ее расширению, добавил он, иначе Москва "не позволила бы Швеции или Финляндии вступить в альянс". Граница между НАТО и Россией удвоилась с 2022 года, отметил он, пояснив, что у РФ другая цель.

"Именно этого они и будут добиваться на этих переговорах. Они ясно дали понять, что речь идет не о расширении НАТО, как они часто говорят, для внешнего потребления", - сказал О'Бичейн.

Речь идет об уничтожении украинского народа и разрушении украинского государства. Это по-прежнему является целью. И есть опасение, что если вы просто заморозите этот конфликт, вы заморозите несправедливость, вы заморозите оккупацию. Доннаха О'Бичейн профессор Дублинского городского университета

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон обратится к России в среду по поводу соглашения о прекращении огня.

"Мы все с нетерпением ждем ответа России и настоятельно призываем их рассмотреть возможность прекращения всех боевых действий", - сказал Рубио во время остановки в Ирландии.

"Если они скажут "нет", тогда, очевидно, нам придется изучить все и понять их истинные намерения. Я думаю, что если они скажут нет, это многое скажет нам о том, каковы их цели и планы", - добавил он.

О'Бичейн считает, что США могут оказать большее давление на президента РФ Владимира Путина и его режим, который он называет "довольно шатким".

"Вспомните 2023 год с мятежом Евгения Пригожина, посмотрите, как далеко они продвинулись за один день, на 800 километров за один день, и никто не вышел поддержать Путина", - напомнил О'Бичейн.

"Не было всех этих транспарантов с надписью "Мы поддерживаем Путина, остановите этого Евгения". Люди делали селфи с Евгением Пригожиным в Ростове-на-Дону. Так что режим в этом отношении довольно хрупок", - полагает профессор.

По словам О'Бичейна, если бы Путин почувствовал, что продолжение борьбы в Украине поставит под угрозу его контроль над Россией, он бы быстро ушел и обеспечил бы СМИ победный нарратив.

"И это очень жаль, что Трамп не оказывает давления на Путина, потому что у него есть огромный потенциал для оказания давления, а власть в России для Путина гораздо важнее, чем победа в Украине", - заключил эксперт.