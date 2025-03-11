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Глава МИД Украины: переговоры в Саудовской Аравии проходят в конструктивной атмосфере

Американские и украинские делегаты начинают мирные переговоры в Саудовской Аравии, вторник, 11 марта 2025 года.
Американские и украинские делегаты начинают мирные переговоры в Саудовской Аравии, вторник, 11 марта 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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В преддверии встречи Рубио заявил журналистам, что США готовы выслушать представителей Украины, какие условия они считают необходимыми для достижения мира.

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Переговоры в Саудовской Аравии делегаций США и Украины "начались очень конструктивно", сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Работаем над достижением справедливого и прочного мира", - написал он в соцсетях.

Андрей Ермак возглавляет украинскую делегацию, которая проводит встречу в Джидде с госсекретарем США Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем.

В преддверии встречи Рубио заявил журналистам, что США готовы выслушать представителей Украины, какие условия они считают необходимыми для достижения мира.

"Мы должны понять позицию Украины и иметь общее представление о том, на какие уступки они готовы пойти, потому что невозможно добиться прекращения огня и окончания этой войны, если обе стороны не пойдут на уступки", - сказал Рубио.

Переговоры в Джидде: "Всё проходит конструктивно"

В ходе первой части переговоров стороны обсудили соглашение о редкоземельных ископаемых, а также предложение Украины о режиме тишины на море и в небе, сообщает украинское издание "Суспильне" со ссылкой на собственные источники.

Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Дарья Заривная написала в телеграме, что "всё происходит конструктивно".

Предыдущие переговоры о сделке по редкоземельным металлам сорвались в результате размолвки американского и украинского президентов в Овальном кабинете Белого дома в конце февраля.

После встречи Трамп заявил, что Зеленский "не готов" к миру, а украинский лидер настаивал на том, что любая сделка должна содержать реальные гарантии безопасности, которые могли бы помешать России продолжить войну или вновь напасть на Украину.

После этого США приостановили оказание военной помощи Киеву и обмен разведданными. Эти решения могут быть отменены, если переговоры в Джидде завершатся успехом.

В Саудовской Аравии также находится президент Украины Владимир Зеленский, но он в переговорах участия не принимает.

В Кремле ожидают, что США "каким-то образом проинформируют Россию" об итогах американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дополнительные источники • AP

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