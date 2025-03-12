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Трамп надеется поговорить с Путиным после того, как США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня

Госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности США Майк Уолтц общаются с представителями СМИ после встречи с украинской делегацией в Джидде
Госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности США Майк Уолтц общаются с представителями СМИ после встречи с украинской делегацией в Джидде Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster
Опубликовано
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Переговоры в Саудовской Аравии между делегациями Украины и США завершились предложением о немедленном прекращении огня на 30 дней. Что на это ответит Россия?

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Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным, который, как он "надеется", согласится на 30-дневное прекращение огня, предложенное после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

"Завтра у нас большая встреча с Россией, и, надеюсь, состоятся замечательные разговоры", - сказал Трамп.

Трамп добавил, что надеется, что соглашение будет согласовано в ближайшие несколько дней.

Прошедшие во вторник в Саудовской Аравии переговоры между Украиной и США увенчались совместным заявлением, в котором Украина заявила, что готова принять предложенное Вашингтоном немедленное 30-дневное прекращение огня с Россией.

США также сообщили, что немедленно возобновят обмен разведданными и помощь Украине в сфере безопасности, которые были приостановлены после беспрецедентной размолвки между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Зеленский заявил в своем ночном обращении на канале X, что предложение США включает в себя полное 30-дневное временное прекращение огня: прекращение ракетных, беспилотных и бомбовых ударов, в том числе в Черном море и вдоль всей линии фронта.

"Украина готова принять это предложение - мы рассматриваем его как позитивный шаг и готовы его принять", - сказал Зеленский, добавив, что Россия должна "показать свою готовность прекратить войну или продолжить ее".

"Настало время для полной правды", - сказал он.

Госсекретарь США Марко Рубио после завершения переговоров заявил, что представит России это предложение. "Если они откажутся, тогда мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для установления мира", - сказал Рубио, добавив, что мяч находится в руках России.

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Кремль пока публично не отреагировал на предложение, хотя во вторник заявил, что выступит с заявлением по поводу соглашения после того, как его проинформируют США.

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия не исключает проведения переговоров с представителями США в ближайшие несколько дней.

Пресс-секретарь министерства добавила, что позиция Москвы будет определяться внутри страны, а не формироваться "за рубежом в силу каких-то договоренностей или усилий некоторых сторон".

Путин неоднократно заявлял, что Москва хочет всеобъемлющего урегулирования, а не временного перемирия.

Российский лидер придерживается своих требований, согласно которым военные действия будут прекращены при условии, что Украина откажется от стремления вступить в НАТО и признает оккупированные Москвой регионы российскими.

В ночь на среду военные действия продолжились: в результате российских ударов по Украине погибли пять человек, в том числе один в Кривом Роге - родном городе Зеленского.

Четыре человека, предположительно граждане Сирии, также погибли в портовом городе Одесса, когда Россия атаковала грузовое судно, направлявшееся в Алжир, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.

Несколько зданий, включая жилые дома, были повреждены в Харькове и Днепропетровской области.

Дополнительные источники • AP

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