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Итоги переговоров в Джидде: Киев согласен на 30-дневное прекращение огня, США возобновляют помощь

Итоги переговоров в Джидде: Киев согласен на 30-дневное прекращение огня, США возобновляют помощь
Авторское право mfa_Ukraine
Авторское право mfa_Ukraine
By Euronews
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "мяч теперь на стороне России".

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Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня в войне с Россией при условии, что его будет соблюдать и Москва, заявили представители США после переговоров в Саудовской Аравии.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Россия в ближайшее время согласится на перемирие. Администрация Трампа возобновляет военную помощь Украине и обмен разведданными.

Стороны договорились "как можно скорее" заключить соглашение о редкоземельных металлах.

На встрече, длившейся более восьми часов, также обсуждался обмен военнопленными между Киевом и Москвой и возвращение украинских детей, вывезенных в РФ.

Зеленский подтвердил, что Украина готова прекратить огонь

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал после переговоров в Саудовской Аравии специальное видеообращение, в котором заявил, что Киев готов к перемирию.

"Сегодня было предложение американской стороны сделать первый шаг и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. США должны убедить Россию сделать это", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал "важным элементом разговора" готовность Вашингтона возобновить военную помощь Украине и обмен разведданными.

Реакция Кремля

Немедленной реакции на сообщения из Саудовской Аравии из Москвы не последовало.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что в ближайшие дни планирует переговорить "со своим российским коллегой" для обсуждения украинского конфликта.

Администрация США передаст РФ предложение о прекращении огня и надеется получить от Москвы положительный ответ, заявил госсекретарь Рубио.

Брюссель поддерживает предложение о перемирии

"Мы приветствует новости из Джидды с переговоров США и Украины, в том числе предложение о прекращении огня и возобновление обмена разведданными и военной помощи", - написала в Х председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен назвала итоги переговоров "позитивным развитием, которое может стать шагом к всестороннему, справедливому и долгосрочному миру".

Глава Европейского совета Антониу Кошта добавил, что "ЕС готов вместе со своими партнерами принять полноценное участие в предстоящих мирных переговорах".

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