Итоги переговоров в Джидде: Киев согласен на 30-дневное прекращение огня, США возобновляют помощь

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "мяч теперь на стороне России".
Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня в войне с Россией при условии, что его будет соблюдать и Москва, заявили представители США после переговоров в Саудовской Аравии.
Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Россия в ближайшее время согласится на перемирие. Администрация Трампа возобновляет военную помощь Украине и обмен разведданными.
Стороны договорились "как можно скорее" заключить соглашение о редкоземельных металлах.
На встрече, длившейся более восьми часов, также обсуждался обмен военнопленными между Киевом и Москвой и возвращение украинских детей, вывезенных в РФ.
Зеленский подтвердил, что Украина готова прекратить огонь
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал после переговоров в Саудовской Аравии специальное видеообращение, в котором заявил, что Киев готов к перемирию.
"Сегодня было предложение американской стороны сделать первый шаг и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. США должны убедить Россию сделать это", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский назвал "важным элементом разговора" готовность Вашингтона возобновить военную помощь Украине и обмен разведданными.
Реакция Кремля
Немедленной реакции на сообщения из Саудовской Аравии из Москвы не последовало.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что в ближайшие дни планирует переговорить "со своим российским коллегой" для обсуждения украинского конфликта.
Администрация США передаст РФ предложение о прекращении огня и надеется получить от Москвы положительный ответ, заявил госсекретарь Рубио.
Брюссель поддерживает предложение о перемирии
"Мы приветствует новости из Джидды с переговоров США и Украины, в том числе предложение о прекращении огня и возобновление обмена разведданными и военной помощи", - написала в Х председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен назвала итоги переговоров "позитивным развитием, которое может стать шагом к всестороннему, справедливому и долгосрочному миру".
Глава Европейского совета Антониу Кошта добавил, что "ЕС готов вместе со своими партнерами принять полноценное участие в предстоящих мирных переговорах".