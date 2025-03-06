Протестующие схлестнулись с полицией в Афинах

Протестующие, требующие политической ответственности за железнодорожную катастрофу 2023 года, в результате которой погибли 57 человек, вступили в стычки с полицией близ греческого парламента в среду вечером.

На площади Синтагма молодежь подожгла мусорные баки, что побудило стражей порядка применить дубинки и слезоточивый газ.

Беспорядки последовали за выдвижением вотума недоверия правительству премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, однако, как ожидается, в пятницу он не пройдет. Протестующие говорят о том, что ответственность за трагедию должны нести не только сотрудники-железнодорожники, но и политики.