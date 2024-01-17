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Косово создает собственную армию

Косово
Косово Авторское право AP Photo
By Euronews
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Частично признанная Республика Косово стремится превратить Силы безопасности в реальную армию. Для этого Приштина закупает оружие, в том числе в странах НАТО.

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Напряженность в Европе заставляет Косово ускорить создание собственных вооруженных сил. В ближайшее время Приштина должна получить 246 противотанковых комплексов Javeline американского производства. 

По словам косовского правительства, это один из последних шагов на пути превращения Сил безопасности в реальную армию. Согласно резолюциям ООН, безопасность частично признанного Косова после войны 1999 года обеспечивают силы KFOR под руководством НАТО.

"Закупка Косовым современных систем вооружений и их развитие соответствует комплексному плану перехода Сил безопасности Косова", — заявил министр обороны республики Эюп Македончи.

С оборонными планами Косова несогласны в Сербии. Президент страны Александр Вучич утверждает, что вооружение Приштины противоречит резолюции 1244 и Уставу ООН.

Между тем НАТО пытается дистанцироваться от оборонных закупок Косова, хотя в прошлом году Приштина приобрела партию турецких боевых дронов Bayraktar.

"НАТО не поддерживает Силы безопасности Косова. Не НАТО продает это оружие. Это другие страны, и они имеют на это право", — сказал глава офиса НАТО в Белграде Джампьеро Романо.

Цель Косова — иметь армию из 5000 действующих частей и 3000 резервистов. За последние два года косовская полиция активизировала свою деятельность по борьбе с сербскими сепаратистами в Северном Косове, в частности на границе с Сербией.

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