Косово: новый виток противостояния

Суд Косово заключил под стражу двух подозреваемых в нападении на полицейских. Они скрывались и были задержаны в одном из монастырей на границе с Сербией. Третий подозреваемый был арестован накануне.

Суд Косово заключил под стражу двух подозреваемых в нападении на полицейских. Они скрывались и были задержаны в одном из монастырей на границе с Сербией. Третий подозреваемый был арестован накануне.

РЕКЛАМА

Министерство внутренних дел Косово опубликовало кадры с беспилотника, снятые во время осады монастыря.

Правительство в Приштине утверждает, что заместитель лидера партии "Список Сербской" представляющей интересы этнических сербов в Косово, возглавлял группу, совершившую нападение в минувшие выходные. Власти Косова считают, что Милан Радойчич тесно связан с президентом Сербии.

Тем временем сербы на севере Косово зажгли свечи в память об убитых в столкновениях с косовской полицией.

Так же в воскресенье сотни людей, собрались у полицейского участка в Приштине почтить погибшего косовского офицера полиции.

Эти столкновения стали самой серьезной эскалацией насилия в Косове за последние годы.