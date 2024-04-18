Сербия объявила о крупных военных учениях на границе с Косовом

By Euronews

Белград, возмущенный голосованием в ПАСЕ по поводу приема Косова, объявил о проведении военных учений на границе с частично признанной республикой.

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В Сербии выразили недовольство по поводу результатов голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы о приеме в свои члены частично признанной Республики Косово. Белград объявил о крупных военных учениях, которые пройдут на Пештерском плоскогорье на границе с Косовом.

Милош Вучевич, министр обороны Сербии: "Мы покажем, что наша страна — не груша для битья и, что никто нас не будет унижать. А их позор за все, что они творят вокруг Совета Европы и ООН, будет длиться вечно".

Политическая напряженность в регионе растет уже два года, а война в Украине усугубила атмосферу недоверия на Балканах и спровоцировала региональную гонку вооружений. В начале этой недели премьер-министр Косова Альбин Курти объявил об усилении сил безопасности республики.

Альбин Курти, премьер-министр Косова:"На фоне ведущейся войны в Европе и угрозы безопасности со стороны нашего северного соседа, мы ответили тем, что удвоили наш оборонный бюджет и увеличили в три раза расходы на вооружение. Мы купили беспилотники Bairaktar и противотанковые ракеты Javelin. В казармах появились 1 852 новых солдата, к которым в этом году присоединятся 600 новобранцев".

Согласно своду правил ООН, касающихся Косова, безопасность страны находится под контролем КФОР, международных сил под к сил под руководством НАТО. США, Германия, Турция и Великобритания поддерживают перевооружение Косова.

Ричард Хольцэппл, заместитель главы миссии США при НАТО:_"Мы рассматриваем наши отношения с силами безопасности по всему региону как важные отношения, которые мы хотим развивать, и их возможности должны способствовать безопасности в регионе. _Мы не рассматриваем Javelin как наступательное оружие, это инструмент защиты".

Косово закупило беспилотники Barjaktar у Турции в прошлом году, а противотанковые ракетные комплексы Javelin у Великобритании в 2022-м. Еще 246 ракет, а также оборудование слежения должны поставить Косову США.