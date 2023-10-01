Косово просит НАТО помочь обеспечить безопасность своих северных территорий из-за резкого обострения отношений с Сербией.

РЕКЛАМА

С таким призывом к своим союзникам лично обратился премьер-министр частично признанного государства.

Представители альянса, а также Евросоюза призвали Белград отвести войска от границы. НАТО уже объявило об усилении контингента KFOR в Косове после произошедших на его севере столкновений вооружённых людей с местной полицией.

Альбин Курти, премьер-министр Косово:

"Этот образовавшийся вакуум должен быть заполнен. Вот для чего этого мы расширяем сотрудничество с нашими союзниками и силами KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове). Сербия должна быть наказана на международном уровне. Потому что каждый раз, когда наказания не следовало, она вновь совершала преступления".

Ранее в ночь на 24 сентября в районе монастыря Баньска на севере Косова произошла перестрелка, в результате которой погибли четверо сербов и один косовский полицейский. Приштина уверена в том, что за нападением стоит Белград.

Тот обвинения отрицает, называя инцидент провокацией. По словам сербского президента Александра Вучича, его страна не хочет войны и наоборот сокращает присутствие своих сил на границе.

Вашингтон и Брюссель утверждают обратное, называя концентрацию сербских солдат и техники "беспрецедентной".