ООН отмечает «тревожный рост» числа казней военнопленных украинцев

Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине зафиксировала резкий рост числа сообщений о казнях украинских солдат, захваченных в плен российскими вооружёнными силами.

По данным последнего доклада Миссии, с конца августа зафиксировано 79 таких убийств в 24 отдельных случаях.

Многие украинские солдаты, сдавшиеся в плен, были застрелены на месте. Свидетели также рассказывают об убийствах безоружных и раненых солдат.

В Миссии анализировали видео- и фотоматериалы о казнях, опубликованные украинскими и российскими источниками, уточняли место и время съёмок, а также подробно опрашивали свидетелей.

«Эти инциденты произошли не в вакууме. Общественные деятели в Российской Федерации недвусмысленно призывали к бесчеловечному обращению и даже казни пленных украинских военнослужащих», — заявил глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл.

В отдельном заявлении миссия ООН сообщила Euronews, что «документы свидетельствуют об обстановке, которая позволяет совершать нарушения, в том числе безнаказанно».

В Миссии заявили, что, помимо таких призывов со стороны российских чиновников, зафиксированы прямые приказы или одобрение казней со стороны военных групп, связанных с российскими вооруженными силами; эти приказы были опубликованы в социальных сетях.

Наблюдательный орган ООН, также известный как HRMMU, сообщил Euronews, что российские правительственные чиновники, другие общественные деятели и государственные СМИ регулярно используют «дегуманизирующий язык», говоря об украинских военнопленных.

Как пояснили в организации, в публичных выступлениях украинцев часто изображают «недолюдьми» и подчеркивают идею «денацификации» Украины. Украинские военнопленные сообщали, что их мучители часто использовали «дегуманизирующий язык», называя их нацистами, фашистами и другими подобными терминами.

Закон освобождает виновных от ответственности?

По мнению Миссии ООН, ещё один аспект, который необходимо учитывать — закон 2023 года, освобождающий российских военнослужащих от ответственности. Он был расширен в 2024 году. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обвиняемым по уголовным делам избегать уголовного преследования, если они поступают на военную службу.

Российские войска часто сами документируют казни украинских солдат, а затем выкладывают их в социальные сети, что, по мнению HRMMU, «само по себе является нарушением международного гуманитарного права».

В одном из подобных случаев российские источники распространили в интернете фотографию, на которой изображен обезглавленный украинский солдат, чью голову держит, предположительно, российский военнослужащий.

Украинские власти предварительно установили личность погибшего и внесли этот случай в список нарушений Россией международного гуманитарного права.

В Киеве задокументировали широкомасштабные нарушения Женевских конвенций со стороны России, включая убийство 177 пленных украинских солдат по состоянию на середину декабря 2024 года.