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Еще одно Рождество в плену

Митинг в поддержку украинских военнопленных
Митинг в поддержку украинских военнопленных Авторское право The Association of "Azovstal" Defenders' Families
Авторское право The Association of "Azovstal" Defenders' Families
By Sasha Vakulina
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"Пока вы ждете Рождества, мы ждем возвращения наших близких", - говорят близкие украинских военнопленных на митингах, призванных привлечь внимание к украинцам, содержащимся в российских тюрьмах и пыточных камерах.

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Каждую неделю вот уже уже более двух лет члены семей и друзья украинских военнопленных, а также многие другие жители Украины проводят митинги в разных городах, привлекая внимание общественности к тем, кто остается в российском плену без контактов с близкими. "Плен убивает", "Пока они молчат, мы кричим о них", "Каждый день в плену может стать последним" и "Боритесь за них так, как они боролись за нас" - вот лишь некоторые из плакатов, замеченных на еженедельных акциях. Почти все их участники ждут кого-то домой. Дети - отцов, женщины - мужей.

Участники митингов - это и матери, не имевшие вестей о своих детях в течение многих месяцев, и старшее поколение. Пожилые люди пришли на митинг в Киеве в минувшую субботу с плакатами "Я жду своего внука и его братьев по оружию" и "Мечтаю дожить до возвращения внука домой".

Плакат "Жду внука из плена" на митинге в поддержку украинских военнопленных, Киев 22 декабря 2024 года
Плакат "Жду внука из плена" на митинге в поддержку украинских военнопленных, Киев 22 декабря 2024 годаThe Association of "Azovstal" Defenders' Families
"Мечтаю дожить до того момента, когда мой внук вернется домой" - еще один плакат на митинге в поддержку украинских военнопленных, Киев 22 декабря 2024 года
"Мечтаю дожить до того момента, когда мой внук вернется домой" - еще один плакат на митинге в поддержку украинских военнопленных, Киев 22 декабря 2024 годаThe Association of "Azovstal" Defenders' Families

Не очень веселое Рождество

Многие украинские военнопленные проведут свое третье Рождество в российском плену. Среди них - и защитники Мариуполя, ставшие символом украинского сопротивления благодаря стойкой обороне металлургического комбината "Азовсталь" в течение трех месяцев осады южного портового города.

Около 2500 украинских солдат сдались по приказу президента Владимира Зеленского в мае 2022 года. Более 1300 и сегодня остаются в российском плену.

Представители Ассоциации семей защитников "Азовстали" рассказали Euronews, что лучшими подарком к Рождеству для них стала бы встреча с близкими, их возвращение домой. "Пока дети в Европе и Америке мечтают о подарках, тысячи украинских детей мечтают увидеть своих пленных мам и пап дома", - сказала пресс-секретарь ассоциации Марианна Хомерики.

Пока дети в Европе и Америке мечтают о подарках, тысячи украинских детей мечтают увидеть своих пленных мам и пап дома.
Марианна Хомерики.

Главная цель еженедельных митингов - не дать миру забыть о пленниках, пояснила она. Женщина рассказал, что некоторые дети защитников "Азовстали" родились уже после того, как их отцы попали в плен. Многие матери два с лишним года не видели своих сыновей и не имели от них вестей, напомнила она.

"Эта трагедия не должна была случиться в современном мире, и мир должен помнить об этом", - убеждена она.

"На Рождество кто-то сидит за столом с семьей, кто-то в окопах, кто-то у могилы на кладбище, а кто-то в плену" - митинг в поддержку украинских военнопленных
"На Рождество кто-то сидит за столом с семьей, кто-то в окопах, кто-то у могилы на кладбище, а кто-то в плену" - митинг в поддержку украинских военнопленных The Association of "Azovstal" Defenders' Families

Эти чувства в Украине разделяют все. Во время предрождественского митинга в Киеве матери украинских военнопленных шли с плакатами "Мой сын в российском плену уже 940 дней. Сколько еще?" и "Помогите вернуть сына, прошло уже два с половиной года".

Матери украинских военнопленных на митинге в Киеве, 22 декабря 2024 года.
Матери украинских военнопленных на митинге в Киеве, 22 декабря 2024 года.The Association of "Azovstal" Defenders' Families

Без праздничной открытки

Многие из собравшихся на митинге не общались со своими близкими с тех пор, как те попали в плен. Часто они узнают о них от солдат, вернувшихся домой после обмена пленными с Россией. По данным Генеральной прокуратуры Украины, 9 из 10украинских военнопленных подвергаются физическим и психологическим пыткам, сексуальному насилию, им вынося незаконные приговоры. Некоторых казнят еще до того, как они попадают в плен. По словам украинских прокуроров, за почти три года полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 177 подтвержденных случаев казни украинских военнопленных, 109 пришлись на текущий год.

И хотя визуальных доказательств того, что российские войска убивают украинских солдат, становится все больше, доказать эти военные преступления международному суду порой сложно - из-за отсутствия доступа к телам в большинстве случаев.

По словам Хомерики, семьям остается только надеяться на дальнейший обмен пленными, но Россия не проявляет особого интереса к возвращению своих солдат. Она считает, что усилий международных организаций в этом плане недостаточно, и единственной надеждой остается "пополнение обменного фонда за счет захвата оккупантов".

Правила обращение с военнопленными устанавливает Третья Женевская конвенция. Она прописывает гуманный подход, адекватное размещение, обеспечение питания, одежды и медпомощи захваченным солдатам.

Конвенция также запрещает препятствовать гуманитарной деятельности, включая деятельность Международного Красного Креста (МККК) или любой другой независимой организации, которая предпринимается для защиты и освобождения военнопленных. В МККК сообщили, что посетили почти 3 00 военнопленных как в Украине, так и в России, отмечая, что "на сегодня организация не имеет полного доступа ко всем заложникам".

Митинг в поддержку украинских военнопленных в Чикаго, США, 22 декабря 2024 года
Митинг в поддержку украинских военнопленных в Чикаго, США, 22 декабря 2024 годаThe Association of "Azovstal" Defenders' Families

Москва особенно неохотно идет на обмен защитников Мариуполя, они в виде исключения были включены в недавний обмен на солдат Рамзана Кадырова, захваченных в августе в начале операции ВСУ в Курской области. "Согласно открытой информации Координационного штаба по обращению с военнопленными, мы знаем, что получаем запросы от российской стороны только на обмен пленных, захваченных под Курском", - говорит Хомерики. - Так называемые российские власти совершенно не заинтересованы в своих людях из других регионов, что в целом говорит об их отношении к солдатам".

Рождественское желание

Еженедельные митинги по всей Украине - постоянное напоминание украинцам и европейцам о том, что "проблема пленных не должна угасать", - говрит Хомерики. По ее мнению, международным организациям пора почувствовать давление, осознать, что они несут ответственность за обеспечение безопасности военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией". Одновременно митинги - еще и зона психологической поддержки для семей военнопленных.

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"Родственники и друзья продолжают верить, что защитники вернутся как можно скорее", - пояснила Хомерики. Уточнив, что более всего семьи "беспокоятся о здоровье своих близких и о последствиях, которые будут нанесены их физическому и психологическому состоянию после плена".

Митинг в поддержку украинских военнопленных, Киев, Украина, 22 декабря 2024 г.
Митинг в поддержку украинских военнопленных, Киев, Украина, 22 декабря 2024 г.The Association of "Azovstal" Defenders' Families

Отвечая на вопрос, что бы она сказала европейцам в канун Рождества и Нового года, Хомерики ответила, что мечтает, чтобы в Европе помнили "обо всех украинских военнопленных и гражданских заложниках, использовали все рычаги, чтобы добиться их освобождения". "Эти люди были взяты в плен, когда защищали Украину, на территории их собственной страны, и у России нет никаких законных оснований держать их в заложниках, - отметила активистка. - Мир должен повлиять на эту абсурдную ситуацию, привлечь внимание к нарушению прав наших людей, к пыткам, которым они подвергаются у русских, сделать все, чтобы заставить Россию вернуть украинских граждан в Украину".

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