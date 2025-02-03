Семья освобождённого израильского заложника Офера Кальдерона в воскресенье поблагодарила французское правительство и президента США Дональда Трампа за то, что их близкий вернулся домой.

"Офер вернулся после 484 дней, проведённых в аду. Нам выпала честь снова обнять его", - сказала Шарон Кальдерон, невестка Офера Кальдерона, во время выступления в медицинском центре Шиба в центре Израиля, где бывший пленник ХАМАС проходит лечение. "Мы очень признательны правительству Франции и президенту Эммануэлю Макрону. Мы, хотим поблагодарить Дональда Трампа за усилия по продвижению сделки, благодаря которой Оффер вернулся домой", - добавила она, подчеркнув, что теперь семья сосредоточится на борьбе за возвращение "всех остальных заложников до единого".

Его брат, Ниссан Кальдерон сказал, что "Оферу и нам всем предстоит долгий и трудный путь к выздоровлению". "Я призываю тех, кто принимает решения, - не останавливайтесь! Выходите на следующий этап сделки, чтобы вернуть всех заложников как можно быстрее".

54-летний Офер Кальдерон, имеющий паспорта Израиля и Франции, был освобождён в субботу вместе с израильтянином, уроженцем США Китом Сигелом и израильтянином аргентинского происхождения Ярденом Бибасом. По их словам, условия в плену были очень тяжёлыми, их часто пермещали из места в место, подвергали физическому и психологическому насилию, держали в изоляции и темноте, глубоко под землёй и в клетке, и всё это - при крайне скудном питании.

Офер был захвачен в плен в кибуце Нир-Оз. Его дети-подростки, Сахар и Эрез, и бывшая жена, Хадас, также были похищены, но их освободили во время недельного прекращения огня в ноябре 2023 года.

Вернув из плена боевиков трёх своих граждан, Израиль выпустил из тюрем 183 палестинских заключённых.

Это был четвёртый раунд обмена в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

Шестинедельный первый этап перемирия предусматривал освобождение 33 израильских заложников и почти 2 000 палестинских заключённых, а также возвращение палестинцев в северную часть Газы и увеличение объема гуманитарной помощи сектору.

На следующей неделе Израиль и ХАМАС должны начать переговоры о втором этапе перемирия, который предусматривает освобождение оставшихся заложников и продление перемирия на неопределенный срок. Если соглашение не будет достигнуто, война может возобновиться в начале марта.