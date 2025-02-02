Израильские военные взорвали около 20 зданий в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщили в воскресенье местные СМИ.

Когда в 1948 году был создан Израиль, тысячи живших там палестинцев были вынуждены покинуть свои дома. Некоторые из них поселились в лагере беженцев в Дженине, где их семьи живут и по сей день.

После прекращения огня в секторе Газа израильские военные начали операцию на Западном берегу, заявив, что преследуют поддерживаемые Ираном боевые группировки, включая ХАМАС и "Исламский джихад". Операция продолжается уже почти две недели.

В субботу в результате израильских авиаударов погибли пять палестинцев, сообщило палестинское министерство здравоохранения. Таким образом число жертв новой операции увеличилось уже до 23 человек.