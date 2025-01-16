Рина Резник - учительница, ставшая врачом, спасает жизни людей на линии фронта в Украине с тех пор, как в 2022 году началось полномасштабное вторжение РФ.

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Рине Резник требуется несколько минут, чтобы вспомнить, какой была её жизнь до 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Она робко улыбается и начинает. "Я просто не могу вспомнить. Я не могу вспомнить, как выглядела моя жизнь три года назад: какие у меня были интересы, о чём я думала?"

Когда Россия начала войну против Украины, Резник работала школьным учителем биологии и одновременно получала высшее образование. Уже почти три года она служит в различных бригадах украинской армии, эвакуируя солдат с передовой, оказывая первую помощь и спасая жизни.

Euronews встретился с Резник в Брюсселе, куда она приехала, чтобы принять участие в закрытом мероприятии, посвященном последствиям войны для системы здравоохранения Украины.

Находясь за пределами родины, вдали от линии фронта и в мирной стране, она, тем не менее, чувствовала себя чужой.

"Европейцы обычно любят говорить о балансе между работой и личной жизнью. В Украине мы не знаем, что такое баланс между войной и жизнью. Вся жизнь приносится в жертву этой войне", - делится впечатлениями Резник.

Однако девушка не питает обид и говорит, что понимает, почему европейцы не могут до конца осознать, через что пришлось пройти украинцам за последние три года.

"Я не думаю, что они до конца понимают. Точно так же, как я не понимала многих сирийских беженцев, которые находились в моем городе Харькове, когда я была подростком. Мы много говорили о сирийских беженцах, но не думаю, что я до конца понимала, каково это", - вспоминает Резник.

Теперь она убеждена: невозможно понять чужую беду на расстоянии. "Это можно только пережить", - размышляет девушка.

Три года экстренных эвакуаций с линии фронта

Отвечая на вопрос о том, что она чувствует, когда слышит об "усталости от войны", которая звучит за пределами Украины, особенно в странах Запада, Резник говорит, что настоящая усталость - это та, которую чувствуют украинцы сейчас, спустя почти три года после вторжения.

"Я действительно хочу обратить внимание на то, насколько мы устали. И это касается солдат, хирургов, офицеров", - подчёркивает она.

Все эти люди, по словам Рины Резник, ощущают сильную усталость, но поделать с этим ничего нельзя. Они смогут отдохнуть только если получат ранение и им потребуется время на физическую реабилитацию.

Психическая реабилитация - ещё более сложный вопрос, практически нереально сложный. "Однажды офицеры из службы здравоохранения армии США спросили меня: сколько солдат было отправлено с фронта по ротации из-за проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия, тревожность? Потому что они (армия США) вывели с передовой десятки человек из-за этого, - вспоминает Резник.- У украинских солдат такой возможности нет: "Мы ведем полномасштабную войну".

Именно поэтому она в первую очередь выступает за высокие стандарты физической реабилитации. "Ни в одной другой стране нет такого количества потерь в системе гражданского здравоохранения", - отмечает военный врач.

В качестве примера Рина Резник рассказала Euronews, что несколько недель назад беседовала с представителями Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где за последние два десятилетия американским ветеранам войны было выдано 2 000 протезов.

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"Этого хватит на два месяца в Украине", - отмечает она.

"Посол крови" украинской армии

В последние несколько лет Резник активно выступала за реформу системы здравоохранения Украины, в частности, в области военной медицины. Она считает, что реформа должна вдохновляться опытом за пределами Украины, поскольку каждая война меняет правила и стандарты военной медицины, особенно в том, что касается переливания крови на поле боя.

"Кровь переливали во Вьетнаме и Корее, во время Второй мировой войны, в Иране, в Ираке, поэтому очевидно, что в Украине мы тоже должны переливать кровь на поле боя", - говорит она.

Но случай Украины - специфический, добавляет девушка. Украинские медики пытаются "внедрить полное переливание крови на поле боя", поскольку ситуацию усложняют "реальные трудности с транспортировкой".

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"Если США могут эвакуировать раненых на вертолетах, потому что у их противников нет хорошей артиллерии, ПВО и так далее, то мы просто не можем этого делать, даже если у нас есть десятки вертолетов. Эвакуировать нужно только по суше", - объясняет Рина Резник.

Любая эвакуация может привести к гибели не только эвакуируемых, но и медиков. У украинцев также нет того, что американцы называют "золотым часом", объясняет Резник.

"Они эвакуируют раненых меньше, чем за час, чтобы оказать хирургическую помощь. Но в Украине на эвакуацию людей иногда уходит несколько дней", именно поэтому важно начать переливание крови как можно раньше, считает военврач.

Называя себя "послом крови в армии", Резник потратила много времени и сил на то, чтобы добиться изменений в протоколе переливании крови на поле боя.

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Сейчас фронтовой ландшафт в Украине сложнее, чем во время предыдущих войн. "У нас огромная линия фронта. Нам нужно много единиц крови, сотни. Как её перелить? Как её хранить? Как её использовать?" - задаётся она вопросом.

Но, несмотря на эти сложности, изменения были внесены, и Резник с гордостью улыбается: "Мой главный врач провел переливание крови в 200 метрах от линии фронта, в 200 метрах от врага. И это наша победа".

Помощь тем, кто помогает другим

За почти три года полномасштабного вторжения России украинские медработники и военные медики также подвергаются огромному давлению. То, что они переживают изо дня в день, влияет на их здоровье, в частности, на их психическое состояние.

Резник говорит, что количество пациентов "огромно", и это сказывается на психике: "Вы просто не можете вспомнить лица людей, которых вы лечили в течение дня. Иногда их число может доходить до сотни за день. И у многих из них действительно огромные раны, множество переломов. Вы не можете спасти всех", - подчеркивает она.

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"Нельзя использовать много ресурсов, потому что каждую минуту может появиться новая группа раненых, - продолжает она. - И самое страшное слово в лексиконе украинских военных врачей - "сортировка", потому что "нужно выбирать, кого спасать сейчас, а кто будет ждать помощи".

На вопрос о том, что чувствуют военные медики через три года после начала полномасштабной войны РФ, она затрудняется с ответом.

"Когда просматриваешь медицинскую документацию, видишь, что возраст мальчиков - всего 19 лет. И ты знаешь, что через полчаса мы одному из них ампутируем ногу", - вспоминает она.

По словам Резник, в результате многие украинские врачи чувствуют себя глубоко подавленными, в том числе из-за такого огромного количества жертв: "Они чувствуют, что не могут работать на прежнем уровне, им иногда не хватает времени на каждого пострадавшего, у них даже нет времени подумать, что делать дальше", резюмирует она.