РЕКЛАМА

"Определенное количество" украинских солдат дезертировало из подразделения, проходившего подготовку во Франции, сообщают французские СМИ, ссылаясь на армейских чиновников.

По их словам, число дезертиров остается "очень незначительным" по сравнению с числом тех, кто проходит подготовку в западноевропейской стране.

Речь идет о 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская", названной в честь княжны из Киева, вышедшей замуж за французского короля Генрих I в XI веке.

Французская армия обучила на своей территории около 2300 солдат из этой бригады в сопровождении 300 украинских контролеров.

По словам представителя французской армии, на украинских солдат, проходивших обучение во Франции, распространялся дисциплинарный режим, "навязанный украинским командованием".

"Во Франции дезертирство не считается преступлением", - сказал чиновник. "Они находились во французских казармах, у них было право выйти".

Согласно расследованию украинских СМИ, проведенному изданием "Цензор.net", число сбежавших солдат, скорее всего, составляет около 50 человек.

Киев расследует дело о бригаде, прошедшей французскую подготовку

Более широкое расследование СМИ о 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская" указывает на проблемы в создании и управлении подразделением, которые, как утверждается, привели к 1700 случаям самовольного ухода солдат.

Михаил Драпатый, командующий Сухопутными войсками Украины, признал наличие "значительных проблем" во время пресс-конференции в понедельник.

"Конечно, это негативный урок, негативный опыт, но он должен быть преобразован в какие-то превентивные действия", - сказал Драпатый, добавив, что дезертирство часто вызвано страхом и отсутствием боевого опыта.

"Проявлений самовольного оставления воинских частей много, но есть и причины", - сказал он. "Это страх личного состава, а иногда и отсутствие практического опыта ведения боевых действий".

Государственное бюро расследований Украины начало расследование по подозрению в дезертирстве и превышении полномочий в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская", прошедшей французскую подготовку, в начале этого года.

В отдельном заявлении министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в прошлый четверг, что Киев проведет всестороннюю проверку командования Сухопутных войск.

"Победа требует глубокого анализа опыта и честного понимания ошибок", - сказал Умеров.

Цель проверки - оценить структуры управления, процессы и соблюдение законодательства, чтобы поддержать реформы и повысить эффективность на поле боя.

РЕКЛАМА

Ранее командующий Сухопутными войсками генерал Михаил Драпатый также заявил, что для укрепления отрасли будут проведены "фундаментальные реформы".

Амнистия для впервые дезертировавших

29 ноября в Украине вступил в силу новый закон, позволяющий военнослужащим, самовольно покинувшим свои части, вернуться на военную службу без привлечения к уголовной ответственности.

Закон распространяется только на случаи первого самовольного ухода, он предлагал амнистию солдатам, которые вернутся до 1 января 2025 года.

3 декабря, через несколько дней после вступления в силу нового закона об амнистии самоволок, Украинская военная правоохранительная служба заявила, что ежедневно возвращается около 1000 солдат.

РЕКЛАМА

Новый закон обязывает командиров подразделений продлевать контракт или восстанавливать вернувшихся военнослужащих в течение 72 часов. Вернувшимся полностью восстанавливалось денежное довольствие, провиант, льготы на снаряжение и социальные гарантии. Они могли вернуться в любую часть, кроме той, которую покинули.

Официальная статистика показывает, что за первые девять месяцев 2024 года количество случаев самовольных уходов увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В целом количество солдат, самовольно покинувших свои части, исчисляется десятками тысяч.

Мобилизационная задача Украины

Новый закон и расследование СМИ в отношении 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" появились на фоне растущей обеспокоенности по поводу мобилизации и реформы военного руководства Украины, поскольку ВСУ борются с усиливающимся давлением со стороны сил РФ на востоке страны.

В октябре стало известно, что американские законодатели якобы оказывают давление на Киев с целью дальнейшего снижения призывного возраста с 25 до 18 лет.

РЕКЛАМА

До апреля 2024 года украинские мужчины могли быть призваны в армию только в 27 лет. Призывной возраст на Украине был снижен до 25 лет, когда Киев обновил ряд законов о мобилизации, чтобы увеличить количество доступных войск.

Владимир Зеленский отказался изменить призывной возраст и вместо этого продолжил настаивать на предоставлении дополнительной военной помощи со стороны США.

По его словам, западные союзники предоставили помощь, достаточную для полного оснащения только 2,5 из 10 украинских бригад, о поддержке которых просила Украина.

В конце ноября агентство Associated Press сообщило, что администрация Байдена продолжает настаивать на снижении призывного возраста в Украине.

РЕКЛАМА

AP цитирует неназванного высокопоставленного чиновника администрации Байдена: "Чистая математика ситуации, в которой сейчас находится Украина, заключается в том, что ей нужно больше войск для борьбы".