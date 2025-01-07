Киев расследует предполагаемое дезертирство в украинской бригаде, прошедшей французскую подготовку

Несколько десятков украинских солдат дезертировали во время обучения во Франции, сообщают французские военные. Париж утверждает, что количество дезертиров "очень незначительно" по сравнению с общим числом подготовленных солдат.
"Определенное количество" украинских солдат дезертировало из подразделения, проходившего подготовку во Франции, сообщают французские СМИ, ссылаясь на армейских чиновников.
По их словам, число дезертиров остается "очень незначительным" по сравнению с числом тех, кто проходит подготовку в западноевропейской стране.
Речь идет о 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская", названной в честь княжны из Киева, вышедшей замуж за французского короля Генрих I в XI веке.
Французская армия обучила на своей территории около 2300 солдат из этой бригады в сопровождении 300 украинских контролеров.
По словам представителя французской армии, на украинских солдат, проходивших обучение во Франции, распространялся дисциплинарный режим, "навязанный украинским командованием".
"Во Франции дезертирство не считается преступлением", - сказал чиновник. "Они находились во французских казармах, у них было право выйти".
Согласно расследованию украинских СМИ, проведенному изданием "Цензор.net", число сбежавших солдат, скорее всего, составляет около 50 человек.
Киев расследует дело о бригаде, прошедшей французскую подготовку
Более широкое расследование СМИ о 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская" указывает на проблемы в создании и управлении подразделением, которые, как утверждается, привели к 1700 случаям самовольного ухода солдат.
Михаил Драпатый, командующий Сухопутными войсками Украины, признал наличие "значительных проблем" во время пресс-конференции в понедельник.
"Конечно, это негативный урок, негативный опыт, но он должен быть преобразован в какие-то превентивные действия", - сказал Драпатый, добавив, что дезертирство часто вызвано страхом и отсутствием боевого опыта.
"Проявлений самовольного оставления воинских частей много, но есть и причины", - сказал он. "Это страх личного состава, а иногда и отсутствие практического опыта ведения боевых действий".
Государственное бюро расследований Украины начало расследование по подозрению в дезертирстве и превышении полномочий в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская", прошедшей французскую подготовку, в начале этого года.
В отдельном заявлении министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в прошлый четверг, что Киев проведет всестороннюю проверку командования Сухопутных войск.
"Победа требует глубокого анализа опыта и честного понимания ошибок", - сказал Умеров.
Цель проверки - оценить структуры управления, процессы и соблюдение законодательства, чтобы поддержать реформы и повысить эффективность на поле боя.
Ранее командующий Сухопутными войсками генерал Михаил Драпатый также заявил, что для укрепления отрасли будут проведены "фундаментальные реформы".
Амнистия для впервые дезертировавших
29 ноября в Украине вступил в силу новый закон, позволяющий военнослужащим, самовольно покинувшим свои части, вернуться на военную службу без привлечения к уголовной ответственности.
Закон распространяется только на случаи первого самовольного ухода, он предлагал амнистию солдатам, которые вернутся до 1 января 2025 года.
3 декабря, через несколько дней после вступления в силу нового закона об амнистии самоволок, Украинская военная правоохранительная служба заявила, что ежедневно возвращается около 1000 солдат.
Новый закон обязывает командиров подразделений продлевать контракт или восстанавливать вернувшихся военнослужащих в течение 72 часов. Вернувшимся полностью восстанавливалось денежное довольствие, провиант, льготы на снаряжение и социальные гарантии. Они могли вернуться в любую часть, кроме той, которую покинули.
Официальная статистика показывает, что за первые девять месяцев 2024 года количество случаев самовольных уходов увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В целом количество солдат, самовольно покинувших свои части, исчисляется десятками тысяч.
Мобилизационная задача Украины
Новый закон и расследование СМИ в отношении 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" появились на фоне растущей обеспокоенности по поводу мобилизации и реформы военного руководства Украины, поскольку ВСУ борются с усиливающимся давлением со стороны сил РФ на востоке страны.
В октябре стало известно, что американские законодатели якобы оказывают давление на Киев с целью дальнейшего снижения призывного возраста с 25 до 18 лет.
До апреля 2024 года украинские мужчины могли быть призваны в армию только в 27 лет. Призывной возраст на Украине был снижен до 25 лет, когда Киев обновил ряд законов о мобилизации, чтобы увеличить количество доступных войск.
Владимир Зеленский отказался изменить призывной возраст и вместо этого продолжил настаивать на предоставлении дополнительной военной помощи со стороны США.
По его словам, западные союзники предоставили помощь, достаточную для полного оснащения только 2,5 из 10 украинских бригад, о поддержке которых просила Украина.
В конце ноября агентство Associated Press сообщило, что администрация Байдена продолжает настаивать на снижении призывного возраста в Украине.
AP цитирует неназванного высокопоставленного чиновника администрации Байдена: "Чистая математика ситуации, в которой сейчас находится Украина, заключается в том, что ей нужно больше войск для борьбы".