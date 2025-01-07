Россия заявляет, что захватила Курахово в Донецкой области

В этом разбомбленном Россией городе когда-то проживало 18 тысяч человек. Москва сообщает, что после месяцев боев взяла под контроль Курахово. Означает ли это, что теперь для российской армии открыта дорога на Покровск, крупный логистический центр Украины на восточном фронте?
Москва заявляет, что взяла под контроль Курахово в Донецкой области. Город с некогда 18-тысячным населением превращен в руины в последние месяцы - по мере продвижения здесь российских войск.
Украинская мониторинговая группа DeepState, которая отслеживает линию фронта с опорой на открытые источники, подтверждает, что большая часть Курахово находится под контролем России. Американский аналитический центр Institute for the Study of War сообщил в понедельник, что российские войска провели наступательные операции в районе Курахово, а также к северо-западу, западу и юго-западу от города.
Таким образом, Курахово становится первым крупным населенным пунктом, перешедшим в руки России после захвата Авдеевки и Угледара в 2024-м.
Наступление на Покровск
Россия сосредотачивала внимание на Курахово вот уже несколько месяцев. Город находится близ ключевых транспортных маршрутов и населенных пунктов - его отделяют всего 20 километров от оккупированного Угледара и 30 километров - от Покровска, главной цели Кремля на востоке Украины.
Контроль над Покровском , важным логистическим центром ВСУ, позволил бы Москве реализовать задачу, восходящую к 2014 году - захватить всю Донецкую область.
Несмотря на призывы украинских властей к эвакуации, по состоянию на середину декабря в Донецкой области оставалось около 300 тысяч мирных жителей, из которых 54 тысячи, по данным Донецкой военной администрации, проживали в зоне активных боевых действий.