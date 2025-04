Россия заявляет, что захватила Курахово в Донецкой области

By Sasha Vakulina

Москва заявляет, что взяла под контроль Курахово в Донецкой области. Город с некогда 18-тысячным населением превращен в руины в последние месяцы - по мере продвижения здесь российских войск.

Украинская мониторинговая группа DeepState, которая отслеживает линию фронта с опорой на открытые источники, подтверждает, что большая часть Курахово находится под контролем России. Американский аналитический центр Institute for the Study of War сообщил в понедельник, что российские войска провели наступательные операции в районе Курахово, а также к северо-западу, западу и юго-западу от города.

Таким образом, Курахово становится первым крупным населенным пунктом, перешедшим в руки России после захвата Авдеевки и Угледара в 2024-м.

Наступление на Покровск

Россия сосредотачивала внимание на Курахово вот уже несколько месяцев. Город находится близ ключевых транспортных маршрутов и населенных пунктов - его отделяют всего 20 километров от оккупированного Угледара и 30 километров - от Покровска, главной цели Кремля на востоке Украины.

Контроль над Покровском , важным логистическим центром ВСУ, позволил бы Москве реализовать задачу, восходящую к 2014 году - захватить всю Донецкую область.

Несмотря на призывы украинских властей к эвакуации, по состоянию на середину декабря в Донецкой области оставалось около 300 тысяч мирных жителей, из которых 54 тысячи, по данным Донецкой военной администрации, проживали в зоне активных боевых действий.