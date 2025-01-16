Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Папа Франциск упал и повредил правую руку

By Andrew Naughtie и AP
Здоровье стареющего лидера римско-католической церкви уже давно вызывает озабоченность общественности.

Папа римский Франциск повредил правую руку в результате падения. Об этом сообщил Ватикан спустя несколько недель после того, как понтифик ушиб подбородок в аналогичном инциденте.

По словам представителя Святого престола, хотя Папа не сломал ни одной кости, в качестве меры предосторожности он использует перевязь.

"Папа Франциск получил ушиб правого предплечья без перелома. Рука была обездвижена в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении Ватикана.

Ранее 7 декабря католический лидер ударился подбородком о тумбочку, в результате чего у него образовался серьезный и заметный синяк.

88-летнему папе, чьи предыдущие проблемы со здоровьем включали приступы бронхита, часто приходится пользоваться инвалидным креслом из-за больных коленей, и он передвигается по своей квартире в Санта-Марте с помощью трости или рамы.

Ватикан сообщил, что падение в четверг произошло дома. Позднее Франциск посещал аудиенции с правой рукой в перевязи.

Related

Спекуляции о здоровье Папы стали постоянным явлением в ватиканских кругах.

Однако Франциск заявил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на то, что его предшественник, Папа Бенедикт XVI, "открыл дверь" для такой возможности.

В своей автобиографии "Надежда", которая была опубликована в начале этой недели, Франциск рассказал, что не думал об отставке даже после серьезной операции на кишечнике.

Бенедикт ушел в отставку с папского престола в 2013 году, нарушив 600-летнюю традицию.

Помощники бывшего папы с тех пор объясняют это решение ночным падением во время поездки в Мексику в 2012 году. По их словам, это привело его к мысли, что он больше не сможет выдерживать изнурительный график папских поездок.

