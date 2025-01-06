Лукашенко извинялся за удары по Украине (Зеленский)

РЕКЛАМА

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы учёного и блогера Лекса Фридмана. В опубликованном подкасте он заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко извинялся перед ним за российские удары по Украине с территории Беларуси.

По словам Зеленского, это было в первые дни вторжения России в Украину. Он утверждает, что есть свидетели того, как в телефонном разговоре с ним Лукашенко сказал:

"Это не я, ракеты были запущены с моей территории, и их запустил Путин. /.../У меня есть свидетели, и я извиняюсь. /.../ Владимир, это не я. Я не командую, я не командую. Это просто ракеты. Это Путин".

"Я ему сказал: "Ты тоже убийца, я тебе прямо говорю, - рассказал Фридману Зеленский. - Он мне сказал: "Ты должен понять, нельзя воевать с русскими». Я ему сказал, что мы никогда с ними не воевали. Я сказал: "Это война. Ракеты прилетели с твоей земли, из Беларуси. Как ты это допустил?" А он говорит: "Ладно, тогда ответь". Я до сих пор помню, как он мне сказал: "Ударь по НПЗ. Ты же знаешь, как много он для меня значит". Мозырский НПЗ ? Не могу вспомнить. Мозырский НПЗ. Я ему: "Ты о чём говоришь? О каком возмездии?"

Мозырский НПЗ в Гомельской области, граничащей с Украиной — крупнейший завод Беларуси. Как и Новополоцкий, он ориентирован на российскую нефть.

Пресс-секретарь Лукашенко Натальи Эйсмонт отрицает, что тот извинился перед Зеленским за удары по Украине с территории Беларуси. По ее словам, разговор Лукашенко и Зеленского в начале полномасштабного вторжения "состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского".

Весной прошлого года Александр Лукашенко заявлял, что ответит Украине в десятикратном размере, если ее беспилотники атакуют Мозырский НПЗ. По словам Лукашенко, у него есть данные, что обсуждалась возможность такого удара.

На вопрос Фридмана о возможной встрече Зеленского в январе с президентом США Трампом и президентом РФ Путиным втроем и подписании мирного договора, президент Украины сказал:

"Я думаю, 25 января или в другой день, мы встретимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы можем остановить войну и Путина. И мы с Трампом договоримся. И если он предложит сильные гарантии безопасности, то после этого может быть уже разговор с россиянами. И только так, а не просто сразу сели втроем".

Зеленский призвал не ждать, пока Путин будет готов к миру, а заставить его остановить войну.

Подкаст продолжался около трёх часов.