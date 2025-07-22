Лукашенко снова потребовал активизировать поиски нефти в Беларуси

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Александр Лукашенко не теряет надежды увеличить объемы добычи нефти в Беларуси. На следующий день, после того, как соседняя Польша объявила об обнаружении крупнейшего в истории страны нефтегазового месторождения, белорусский президент провел совещание по вопросам добычи углеводородного сырья. Лукашенко снова потребовал от отечественных нефтянников нарастить разведку и освоение новых месторождений.

"Я точно знаю, что у нас здесь резервы есть, как и в любом направлении нашей деятельности, - выразил уверенность президент Беларуси. - Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий! Любое бурение, любая геологоразведка должна быть оправдана".

Надо не раскачиваться, а бурить и бурить! Александр Лукашенко

Лукашенко упрекнул подчененных за "низкие фактические темпы выполнения работ по разведке новых месторождений".

"Собственная нефтедобыча - это не только одно из существенных звеньев энергетической безопасности страны, но и сырье для экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью", - объяснил президент.

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Лукашенко сообщил, что на сегодняшний день в Беларуси открыты 5 крупных и средних месторождений нефти и 91 мелкое и очень мелкое месторождение. "Общемировая практика такова: для обеспечения максимальной эффективности геологоразведочных работ (очень дорогое это мероприятие) в первую очередь начинают добычу с крупных по величине запасов, переходя к более мелким", - поделился советом белорусский президент.

Лукашенко и раньше требовал активизировать поиски "черного золота" в Беларуси, упрекая работников отрасли в том, что они "плохо ищут".

На совещании во вторник он напомнил, что белорусские месторождения интенсивно эксплуатировали во времена СССР. Тогда объем добычи достиг пика на уровне около 8 миллионов тонн в год. Но позднее в связи с истощением крупных и средних месторождений последовало снижение объемов добычи до 1,6 миллиона тонн в 2016 году. Сейчас Лукашенко требует выйти наобъемы добычи как минимум в 2 миллиона тонн.