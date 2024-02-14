Франция: новый приговор Николя Саркози

By Euronews

Дело "Бигмалион": полгода реального заключения и полгода условного для Саркози

РЕКЛАМА

Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к шести месяцам реального тюремного заключения и шести месяцам условного срока. Такое решение было принято в контексте дела "Бигмалион", связанного с компанией по связям с общественностью, которая якобы выставляла фальшивые счета.

Дело связано с незаконным финансированием его предвыборной кампании на президентских выборах 2012 года, на которую он, как утверждается, потратил почти вдвое больше установленного законом лимита.

Адвокат бывшего главы государства уже заявил о планах обжаловать это решение в Верховном суде Франции.