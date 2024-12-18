Николя Саркози приговорен к трём годам лишения свободы

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Кассационный суд Парижа оставил в силе решение Апелляционного суда в отношении бывшего президента Франции 69-летнего Николя Саркози: трёхлетний срок, в том числе год реального лишения свободы (с ношением электронного браслета) по делу о коррупции, торговле влиянием и давлении на следствие.

Вместе со своим адвокатом Тьерри Эрцогом бывший глава государства был признан виновным в заключении в 2014 году "коррупционного пакта" с Жильбером Азибером, старшим судьей Кассационного суда, с целью получения информации и влияния на другое дело, к которому он был причастен - делу Бетанкур.

Суд счёл доказанным тот факт, что Саркози оказал протекцию Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию. Роль посредника между Саркози и Азибером играл Эрцог.

Все трое были приговорены к трём годам тюремного заключения, а также к трём годам запрета заниматься прежней деятельностью. В течение трех лет Саркози было также запрещено баллотироваться на выборах.

Кассационный суд (высшая судебная инстанция Франции), ответственный за обеспечение надлежащего применения закона, таким образом исключил любые судебные нарушения в этом длительном судебном процессе.

И это несмотря на то, что Эммануэль Пивница, адвокат Тьерри Эрцога, считает, что "дело было запятнано незаконностями, неудачами и нарушениями фундаментальных прав".

Саркози теперь будет вызван к судье по исполнению наказаний для закрепления электронного браслета.

Его адвокат заявил, что политик подчинится решению Кассационного суда, но при этом обратится в Европейский суд по правам человека, настаивая на своей невиновности.

Адвокаты в частности оспаривают законность прослушивания телефонных разговоров Николя Саркози, утверждая, что его частные разговоры с Тьерри Эрцогом не могут быть "использованы против него".

"Николя Саркози не может быть осужден в уголовном порядке на основании разговоров, которые он имел со своим адвокатом", — утверждает его адвокат Патрис Спинози, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека от 16 июня 2016 года.

Судебный процесс против Николя Саркози начался в ноябре 2020 года по подозрению в том, что, уже занимая пост президента, он пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях от совладелицы косметической компании L'Oreal, миллиардерши Лилиан Беттанкур, использовав эти деньги для финансирования своей избирательной кампании в 2007 году.

В 2013 году Саркози был оправдан по этому обвинению, но его телефонные переговоры с адвокатом, перехваченные в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые улики.

В 2021 году Саркози был приговорён к трем годам тюремного заключения, два года из этого срока - условно. Еще год он должен был провести в домашнем заключении с ношением электронного браслета.

17 мая 2023 года Апелляционный суд в Париже оставил этот приговор в силе.

В сентябре 2021 года Саркози был также приговорён к году ограничения свободы по так называемому "делу Bygmalion" о незаконном финансировании избирательной кампании в 2012 году (фактическом превышении законного порога расходов в 22,5 млн евро).

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы. Он стал первым в истории страны главой государства, получившим реальный срок, и вторым осуждённым. В 2011 году экс-президент Франции Жак Ширак был приговорен к двум годам условно по делу о создании фиктивных рабочих мест в мэрии Парижа в 1990-1995 годах, когда он был мэром столицы.

6 января откроется новый судебный процесс против Николя Саркози по рассмотрению подозрений в финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года.