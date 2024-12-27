Сару Нетаньяху подозревают в политических преследованиях

РЕКЛАМА

Генеральный прокурор Израиля приказал полиции начать расследование в отношении жены премьер-министра Биньямина Нетаньяху по подозрению в преследовании политических оппонентов и ключевого свидетеля в процессе по делу о коррупции израильского лидера.

Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара объявила об этом в четверг, сказав, что проверка будет сосредоточена на выводах расследовани в отношении Сары Нетаньяху, которое вышло в программе Uvda на израильском "12 канале".

В ходе расследования были обнаружены сообщения в WhatsApp, в которых г-жа Нетаньяху, судя по всему, поручает своему тогдашнему помощнику организовывать акции протеста против политических оппонентов и запугивать Хадас Кляйн, ключевого свидетеля в судебном процессе против ее супруга.

В сообщении не упоминается имя г-жи Нетаньяху, а Министерство юстиции отказалось от дальнейших комментариев.

People wear masks of Benjamin Netanyahu and his wife Sara as they protest against Netanyahu's judicial overhaul plan near his residence in Jerusalem, 27 March, 2023 Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP All rights reserved

В распоряжении журналистов программы Uvda оказалась переписка между Сарой Нетаньяху и Ханни Бляйвайс, бывшей помощницей премьер-министра, которая умерла от рака в прошлом году.

Из сообщений следует, что Сара Нетаньяху через Бляйвайс призывала полицию жестоко расправляться с антиправительственными демонстрантами и приказывала организовывать протесты против критиков ее мужа.

Она также требовала от Бляйвайс заставить активистов партии Нетаньяху "Ликуд" публично атаковать Кляйн.

Кляйн является помощником миллиардера, голливудского магната Арнона Мильчана, и дала показания по делу о коррупции, рассказав о своей роли в доставке шампанского, сигар и подарков Нетаньяху на десятки тысяч долларов.

Согласно отчету, Бляйвайс также было поручено организовать демонстрации у домов главного прокурора по делу о коррупции Лиат Бен-Ари и тогдашнего генерального прокурора Авихая Мандельблита, который вынес обвинительные заключения, а также протесты и кампании в социальных сетях, очерняющие политических оппонентов Нетаньяху.

"Мои оппоненты слева и в СМИ нашли новую старую мишень. Они безжалостно нападают на мою жену, Сару" Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Согласно отчету, Бляйвайс была верным помощником Нетаньяху на протяжении десятилетий. Но когда она заболела, Сара Нетаньяху плохо обращалась с ней, что побудило ее поделиться конфиденциальной информацией с журналистом-расследователем незадолго до смерти.

Сару Нетаньяху и раньше обвиняли в жестоком обращении с личным персоналом. Это, а также обвинения в чрезмерных тратах и использовании государственных денег на свои экстравагантные личные вкусы, создало ей имидж человека, не имеющего отношения к повседневной жизни израильтян.

В 2019 году она была оштрафована за нецелевое использование государственных средств.

Официальная реакция

Ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который курирует полицию и неоднократно заявлял, что генеральный прокурор Бахарав-Миара должна быть уволена из-за ряда претензий к ней, сказал, что последнее заявление - еще одна причина для ее увольнения.

"Тот, кто политически преследует министров правительства и членов их семей, не может продолжать занимать пост генерального прокурора", - сказал он.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the fifth day of testimony in his trial on corruption charges at the district court in Tel Aviv, 23 December, 2024 Debbie Hill/UPI

Министр юстиции Израиля Ярив Левин также раскритиковал приказ генерального прокурора, назвав его крайне избирательным правоприменением, вновь поднявшим свою уродливую голову.

За несколько часов до начала расследования Биньямин Нетаньяху выступил в защиту своей жены в видеообращении, в котором перечислил, по его словам, множество добрых и благотворительных поступков своей жены и назвал расследование Uvda "ложью".

"Мои оппоненты слева и в СМИ нашли новую старую мишень. Они безжалостно нападают на мою жену, Сару", - сказал он.

Он назвал программу "лживой пропагандой, мерзкой пропагандой, которая поднимает ложь из тьмы".

Юридические проблемы

Это последний случай в длинной череде юридических проблем семьи Нетаньяху, о которых говорит продолжающийся процесс по делу о коррупции премьер-министра.

Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток по целому ряду дел, в которых утверждается, что он обменивался услугами с влиятельными медиа-магнатами и богатыми соратниками.

Нетаньяху отрицает все обвинения и говорит, что стал жертвой "охоты на ведьм" со стороны слишком ретивых прокуроров, полиции и СМИ.