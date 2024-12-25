Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в проволочках

By Euronews

Израиль и движение ХАМАС, признанное террористическим в Европе и США, пытаются договориться о перемирии и освобождении заложников, взятых в плен и вывезенных в ГАзу 7 октября 2023 года. Переговоры идут в Катаре.

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Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в возведении барьеров на пути к соглашению о прекращении огня и освобождении заложников. В МИДе Катара, страны, на территории и при посредничестве которой идут переговоры, заявили, что они продлятся.

Ранее движение ХАМАС пожаловалось, что Израиль выдвинул "новые условия, связанные с вопросами вывода войск (из Газы), прекращения огня, возвращения перемещенных лиц". Они, как утверждает ХАМАС, и стали причиной "задержки на пути к соглашению, которое было вполне достижимо".

В ответ Израиль обвинил ХАМАС во лжи, отметив, что радикальная группировка отступает от уже достигнутых договоренностей, "препятствуя переговорам". Министр обороны страны заявил, что израильская армия будет продолжать контролировать Газу с точки зрения безопасности и после окончания нынешнего 14-меясчного противостояния.

Во вторник Израиль отозвал свою делегацию из Катара для внутренних консультаций, главным образом, по условиям возвращения заложников. Их семьи провели экстренную пресс-конференцию в Тель-Авиве, призвав власти установить режим прекращения огня с ХАМАС.

Движение признано террористическим в Европе и США. Его боевики напали на юг Израиля 7 октября 2023 года. Тогда погибли свыше 1200 человек, 250 были похищены и вывезены в Газу. По оценкам Израиля, в руках ХАМАС остаются свыше 60 живых заложников и 34 тела.