Израиль признал ответственность за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании

By Euronews

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац пригрозил йеменским хуситам и признал, что за убийством лидера ХАМАС Исмаила Хании стоят израильские военные.

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Израиль впервые признал причастность к убийству главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании летом этого года. Это подтвердил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

Хания был убит 31 июля в Тегеране, куда прибыл на инаугурацию президента Ирана. По дому, где находился Хания, предположительно был нанесен удар.

Многие тогда считали, что за взрывом стоит Израиль, но его лидеры лишь намекали на свою причастность.

Кац также отметил, что Израиль убил других лидеров ХАМАС и "Хезболлах", помог свергнуть Башара Асада в Сирии, и уничтожил иранские зенитные установки. Теперь, по словам главы оборонного ведомства, Израиль сосредоточился на йеменских повстанцах хуситах.

"Мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре хуситов и обезглавим их руководство", - заявил Кац. "Так же, как мы поступили с Ханией, (Яхьей) Синваром и (Хасаном) Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане, мы поступим и в Ходейде и Сане", - сказал он, имея в виду лидеров ХАМАС и "Хезболлы", убитых в ходе израильских атак.

Кем был Исмаил Хания?

62-летний Хания был лидером политического крыла ХАМАС и видным деятелем организации на протяжении десятилетий. В последние годы Хания руководил политическим офисом группировки из Катара.

Исмаил Хания родился 29 января 1963 года в лагере беженцев "Аль-Шати" в секторе Газа. Карьеру в ХАМАС он начал с тесного сотрудничества с основателем группировки шейхом Ахмедом Ясином и вступил в полувоенную организацию во время первой интифады в конце 80-х годов.

Хания по прозвищу "Абу аль-Абд" стал членом секретной группы "коллективного руководства" группировки в 2004 году после убийства Израилем шейха Ахмеда Ясина и Абдель Азиза Рантиси, двух предыдущих лидеров ХАМАС.

2006 году он стал премьер-министром Палестинской автономии после победы ХАМАС на выборах, и с тех пор оставался в центре внимания.

В 2017 году он сменил Халеда Машаля на посту главы политического бюро ХАМАС, но вскоре после этого был включен США в список международных террористов. Администрация Дональда Трампа заявила, что эта мера была направлена на то, чтобы лишить его доступа к международным финансовым ресурсам.

Он несколько раз попадал в тюрьму за участие в интифаде, а затем покинул сектор Газа.

После нападения на израильскую территорию 7 октября, в ходе которого боевики ХАМАС убили не менее 1200 человек и взяли в заложники более 200 человек, Хания стал ключевой фигурой в переговорах о прекращении войны в секторе Газа.

Однако израильские официальные лица неоднократно возлагали на него ответственность за провал мирных переговоров и обвиняли в отказе освободить заложников, все еще находящихся в плену в Газе.

Несмотря на руководящую должность, Хания не раз сталкивался с критикой в самой группировке с начала войны.

Поступали сообщения о разногласиях между ним и Синваром, военным лидером ХАМАС в Газе, убитым Израилем в октябре, как по поводу подхода к переговорам о прекращении огня, так и по поводу военной стратегии.

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В апреле израильская полиция арестовала одну из сестер Хании по подозрению в связях с членами движения. Спустя некоторое время три его сына и четыре внука были убиты в результате израильских авиаударов.